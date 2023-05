Rasede i tv-studie: Kønsløst og pinligt

Arsenal vandt tirsdag aften 3-1 over London-rivalerne fra Chelsea, og Martin Ødegaard blev dobbelt målscorer. Så skulle man jo tro, at det var noget nær umuligt at opstøve en vrissen nordmand.

Men så dukkede Ståle Solbakken op på skærmen i de norske stuer.

Den norske landstræner og FC København-legende, der var gæst hos norske Viaplay, glæder sig naturligvis over Martin Ødegaards succes, men han kan næsten ikke holde ud at se den forfatning, Chelsea er i.

Den kriseramte storklub har tabt samtlige kampe under Frank Lampard.

Annonce:

- Chelsea er i dag noget af det værste, jeg har set i Premier Leagues historie. Man møder – måske bortset fra Manchester City, – det bedste hjemmehold i Premier League, og så stiller man med Aubameyang og Madueke, som ikke ved, hvad forsvarsspil er. De er helt nødstedte begge to. Raheem Sterling er helt ude af form. Det gør ondt at se på. Det er pinligt.

- Dette er noget af det mest kønsløse og en parodi af et forsvarsspil, jeg har set fra et hold, som bør kæmpe om at komme i Champions League. Det er simpelthen så råddent, lød det fra Ståle Solbakken.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ståle Solbakken var ikke imponeret over Chelsea i aftes. Foto: JON NAZCA/Ritzau Scanpix

Noni Madueke scorede Chelseas enlige mål i kampen, men Solbakken fremhævede især offensivspilleren som et kæmpe problem.

- Man kan se, at han er en legesyg spiller, når han har bolden, men det her er Emirates. Man skal vide, hvordan man skal placere sig defensivt. Han aner ikke, hvor han er på banen. Nogle gange falder han ned i banen, andre gange går han ind i banen.

- Han udviser nul interesse og er fejlplaceret i det meste af kampen. Det tog Arsenal fem minutter at opdage, at Chelseas højre side var helt ude af spillet. Derfor byggede de mange angreb op der, rasede Solbakken.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Noni Madueke fik hårde ord med på vejen. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Annonce:

Mange pile peger selvsagt på Frank Lampard, der ikke kunne have fået en værre start som Chelsea-træner, og efter kampen medgav klubikonet, at det ser svært ud lige nu.

- Vi er lidt ramt i øjeblikket, hvilket gør os for behagelige at spille imod. Det var måske anderledes for et år siden, men sådan er fodbold. Vi er nødt til at tænke på os selv og præstere på et niveau. Ud fra hvad denne sæson fortæller fra start til slut, skal vi finde årsagerne hurtigt, men det er ikke noget, der kan fikses fra den ene dag til den anden, lød det fra Lampard.

Ståle Solbakken mener, at det er mange andre steder end på Chelseas trænerbænk, den er gal, men selvfølgelig bærer Frank Lampard et stort ansvar.

- Jeg synes, det er smertefuldt at se på. Jeg har ondt af Lampard, selv om han bestemt også kan bebrejdes det her, men det er spillerne, der skal tage sig sammen og finde en smule stolthed.

Liverpool-legenden Jamie Carragher, der er ekspert på Sky Sports, tøver heller ikke med at stikke kniven ind, hvor det gør mest ondt på Chelsea.

- Det var chokerende af Chelsea. Det er en klub i i totalt kaos, lød det efter kampen fra Carragher på engelsk tv.

Chelsea er på 12.-pladsen i Premier League.

Manden bag den legendariske ‘to pikke, der banker mod hinanden-peptalk’ fortæller, hvordan den blev til i Sladderligaen. Lyt med herunder eller i din podcast-app