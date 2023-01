Revser Chelsea-spiller: - Han kan ikke forsvare

- Han kan ikke forsvare.

Så klar var Sky Sports' ekspert Jamie Carraghers kritik af Chelseas Marc Cucurella efter torsdagens Premier League-brag.

Og når man er forsvarsspiller, må det siges at være et jævnt stort problem.

Gad slet ikke

Chelsea tabte hjemme med 1-0 til Manchester City, og især i anden halvleg så det skidt ud for Graham Potters mandskab.

- Jeg var utilfreds med Cucurella i hele den halvleg, indtil han blev skiftet ud. I forhold til hans pris... Han kan ikke forsvare, sagde Carragher til Sky Sports.

Som tidligere forsvarsgeneral ved Jamie Carragher mere end de fleste om forsvarets ædle kunst. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Marc Cucurella skiftede fra Brighton til Chelsea i sommer for over en halv milliard kroner.

- Hvis nogen slet ikke gider at forsvare, er det nok værre. For mig så det ud til, at han ikke gad forsvare i én mod én-situationer, konkluderede Carragher.

Krisen lurer

Efter torsdagens nederlag har Chelsea kun vundet én af holdets seneste otte kampe i Premier League.

Og i de seneste syv kampe er det sammenlagt blevet til bare tre scoringer - en hæslig statistik, når manager Graham Potter råder over offensive spillere som Mason Mount, Raheem Sterling og Pierre-Emerick Aubameyang.

Der er forståeligt nok bekymrede miner hos Chelsea-manager Graham Potter. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

De skuffende resultater placerer Chelsea på en øjeblikkelig 10.-plads i den bedste engelske række.

- Spørgsmålet er, hvor meget Todd Boehly (Chelsea-ejer, red.) kan tolerere? spørger den tidligere Premier League-vinder Chris Sutton i programmet BCC Five Live.

- Chelsea møder City i FA Cuppen her i weekenden. Hvis de ryger ud dér, tænker de måske, at det her er for stort et job til Graham Potter.