Se målene: Chelsea vinder på trods af ny AC-fejl

Chelsea holdt liv i håbet om at slutte i top-4 i Premier League, da klubben lørdag på hjemmebane besejrede Crystal Palace med 2-1.

Dermed nåede Chelsea på femtepladsen op på 56 point for 30 kampe.

Tottenham på fjerdepladsen har to point mere for en kamp færre.

De fire øverste i Premier League er sikker på en plads i gruppespillet i Champions League i næste sæson.

Med 60 point til Liverpool for 30 kampe på tredjepladsen er der i øjeblikket hård kamp mellem primært Liverpool, Tottenham og Chelsea om tredje- og fjerdepladsen.

Chelsea skulle lige i gang, men så var der også hjælp at hente fra bundholdet.

Efter 25 minutter trak Willian ind i banen, og uden for feltet afsluttede brasilianeren fladt.

Palace-keeper Wayne Hennessey så skidt ud i situationen, og bolden strøg i mål til 1-0-føring.

Syv minutter senere var der mere hjælp, da gæsterne scorede et selvmål.

Chelsea vandt mod Crystal Palace. Foto: AP

Andreas Christensen lavede ny fejl, men stolpen reddede på Sørloths skud. Foto: Glyn Kirk / Ritzau Scanpix

Efter hurtigt Chelsea-spil afsluttede Davide Zappacosta, og Martin Kelly ville cleare situationen for Palace. Uheldigvis fik han sparket bolden ind på Hennessey, og den strøg i mål.

I begyndelsen af anden halvleg afsluttede den norske Palace-angriber, Alexander Sørloth, på stolpen efter fejl af Andreas Christensen, og nordmanden havde også bolden i nettet i slutfasen, men scoringen blev annulleret.

I mål kom bolden dog for gæsterne, da Patrick van Aanholt fik lov at reducere i sidste minut.

Optakten var måske ikke prangende, men Chelsea kan dog i den kommende uge rejse til Barcelona med lidt selvtillid i bagagen.

Her gælder det returopgøret i ottendedelsfinalen i Champions League, efter at det første opgør i London endte 1-1.

Nederlaget gjorde ikke situationen bedre for Roy Hodgsons tropper, som forblev på tredjesidstepladsen med 27 point ligesom Stoke lige under stregen.

Nedtur for Højbjerg

Southampton kæmper for at undgå nedrykning i denne sæson, men lørdag fik holdet ørerne i maskinen i Newcastle.

Hjemmeholdet vandt sikkert med 3-0, og dermed blev udsigten fra bunden endnu mere grumset for Pierre-Emile Højbjerg og co.

Danskeren var med i hele opgøret, og han kunne se brasilianske Kenedy levere en drømmescoring for Newcastle efter blot to minutter.

En lang bold blev sendt frem, og Kenedy tæmmede den med brystet, vendte rundt og halvflugtede den i mål til 1-0.

Efter lidt under en halv time slog Kenedy til igen og øgede til 2-0.

Ti minutter inde i anden halvleg blev Southamptons defensiv endnu en gang taget på sengen, og Matt Ritchie scorede til 3-0.

Nederlaget betyder, at Southampton stadig har 28 point lige over nedrykningsstregen efter en sæson, der hidtil blot har budt på fem sejre.

Huddersfield kæmper også for at overleve i Premier League.

Med Mathias "Zanka" Jørgensen og Jonas Lössl med i hele kampen tog klubben imod Swansea i et opgør om særdeles vigtige point.

Her var Huddersfield en mand i overtal fra det 11. minut, da gæsterne fik Jordan Ayew udvist med et rødt kort for en stempling af en modstander.

Kampen endte 0-0, og begge mandskaber har dermed 31 point i den tunge ende.

Leicester og Kasper Schmeichel hentede tre point med en 4-1-sejr ude over bundproppen West Bromwich Albion.

Den danske keeper var chanceløs, da José Rondon bragte gæsterne foran efter otte minutter.

Schmeichel kunne så se Jamie Vardy udligne efter 21 minutter, mens Riyad Mahrez, Kelechi Iheanacho og Vicente Iborra scorede de tre sidste mål for Leicester.

