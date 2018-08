Smadrer transfer-rekorden: Ny stjerne er ankommet til Premier League

Der skulle ikke gå lang tid, før Chelsea var klar med erstatningen for Thibault Courtois på keeper-positionen.

Få timer efter at Premier League-klubben bekræftede, at man var nået til enighed med Real Madrid om salget af den belgiske landsholdsmålmand, kunne London-mandskaber byde velkommen til hans arvtager.

Det bliver som ventet den 23-årige spanier Kepa Arrizabalaga, der tidligere onsdag havde købt sig selv ud af kontrakten med Athletic Bilbao.

På Chelseas hjemmeside fremgår det, at den unge målmand har skrevet under på en syvårig kontrakt, og han starter træningen med de nye holdkammerater torsdag.

- Så mange ting har tiltrukket mig ved denne klub. Alle titlerne, klubben har vundet, spillerne, byen og den engelske Premier League. Det er en kombination af mange ting, og jeg er meget glad for, at Chelsea har besluttet at stole på mig og tage mig ind på holdet, siger Arrizabalaga.

Hans frikøbsklausul lå angiveligt i omegnen af 600 millioner kroner, og med skiftet til Premier League bliver baskeren dermed verdens dyreste målmand.

Hidtil var det Alisson Becker, der kunne nyde godt af den titel, da Liverpool måtte punge op med 540 millioner kroner for brasilianeren tidligere på sommeren.

Ligesom Becker var Arrizabalaga med til VM-slutrunden i Rusland, men den nyankomne Chelsea-spiller var udtaget som reserve og kom ikke i kamp for Spanien.

I den spanske liga har han til gengæld nydt godt af masser af spilletid i de seneste sæsoner og står noteret for mere end 50 liga-kampe for Athletic Bilbao.

