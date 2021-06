Smider dansker med i vanvidshandel

Den marokkanske forsvarsspiller Achraf Hakimi er blevet en populær mand, efter han vandt det italienske mesterskab med Inter.

Flere af de store europæiske klubber interesseret i spilleren, og selvom Inter er presset økonomisk, forlyder det, at italienerne vil have over 70 millioner britiske pund for marokkaneren.

I følge den italienske transferguru Gianluca di Marzio er Chelsea så desperate efter marokkaneren, at de er villige til at smide to spillere oven i et kontantbeløb for Hakimi.

De to spillere, der skulle være en del af vandvidshandlen, og dermed være med til at lukke det hul, et salg af Hakimi ville skabe, er brasilianske Emerson Palmieri og Andreas Christensen.

Med det vilde tilbud håber Chelsea, at de kan overbyde andre interesserede klubber, der blandt andet tæller PSG og Arsenal.

Om det er en handel, som Inter gerne vil være en del af, eller om de hellere vil have det hele udbetalt for at hakke af i gælden, vides endnu ikke.

Andreas Christensen har spillet fast for Premier League-klubben siden 2017, men det kan altså være, det snart er slut.

Den danske forsvarsspiller er også en del af bemandingen, når Danmark på lørdag skal kæmpe til EM, Andreas Christensen har været en fast del af A landsholdet siden 2015.