Thomas Frank hylder dansk stjerne

Thomas Frank er dybt imponeret over Andreas Christensens udvikling de seneste år, han mener Chelsea-stopperen nu er blandt de bedste i verden

Mens Danmark snart kan gøre sig VM-klar til Qatar næste vinter, er Thomas Frank i gang med at forberede sig til lørdagens store opgave: Hjemmekampen mod Premier League-topholdet og de forsvarende Champions League-vindere fra Chelsea.

Frank er i færd med at lægge en plan, hvor han kan drille Chelsea, som tilfældet var for et par uger siden, da Liverpool kun fik 3-3 mod oprykkerne.

Frank kan se frem til et gensyn med Andreas Christensen, som han var træner for på U17-landsholdet for en del år siden.

Andreas Christensen er blevet en af de bedste midtstoppere i verden, mener Thomas Frank. Foto: Lars Poulsen.

- Andreas har udviklet sig til en af de bedste midtstoppere i verden, vurderer Thomas Frank i en videokonference med de danske medier tirsdag eftermiddag.

- Han er enormt intelligent i alle sine aktioner, både offensivt og defensivt. Andreas er teknisk stærk, er hurtig, forudseende og ja, han har hele pakken, roser Thomas Frank, der samtidig pointerer, at den måde fodbolden udvikler sig på passer Andreas Christensen rigtig godt.

- Spillet går kun én vej. Det bliver hurtigere. Men her befinder Andreas sig strålende, fordi han både er meget hurtig i tanke og handling.

Andreas Christensen er både hurtig og intelligent. Han passer perfekt til den måde fodboldspillet udvikler sig på, mener Thomas Frank. Foto: Lars Poulsen.

- Andreas er ikke en verbal spiller, der står og råber op som en stor leder. Han er lederfigur på landsholdet og i Chelsea via sin adfærd og aktioner, han udretter på banen, mener Thomas Frank.

Fra sin position i London som cheftræner for Brentford i Premier League, følger Thomas Frank med på tætteste hold, hvordan det går det danske landshold.

Både fordi han har to spillere i landsholdstruppen – Christian Nørgaard og Mathias Jensen - men i sandhed også fordi han er stor fan af det danske landshold.

Thomas Frank og Kasper Hjulmand i en krammer før en kamp mellem Brøndby og FC Nordsjælland for flere år siden. De to trænere er samtidig nære venner. Det glæder Thomas Frank på afstand at følge, hvordan det går Hjulmand og det danske landshold. Foto: Lars Poulsen.

Den 48-årige cheftræner stod som tilskuer i Parken, da Danmark mødte Belgien under EM. Nu må han nøjes med at følge med på fladskærmen, når Kasper Hjulmands tropper cruiser mod VM.

Men Thomas Frank er også nær ven til Kasper Hjulmand. Og han mener landstræneren har stor andel i folkestemningen er vendt helt på hovedet.

- Kasper er enormt dygtig til at kommunikere. Han har været med til at gøre landsholdet mere åbent og tilgængeligt.

- Og så giver han og spillerne mere af sig selv nu, end vi har set tidligere, mener Thomas Frank.