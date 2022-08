Topdommer erkender: - Jeg tog fejl

Stamford Bridge var ved at koge over i søndagens derby mellem Chelsea og Tottenham, og dommer Mike fortæller nu, at han tog fejl ved én kampafgørende hændelse

Det er er blevet nemmere at være dommer i topfodbold.

VAR står altid ved din side, og hvis du er i tvivl, kan du i visse tilfælde dobbelttjekke, om du skal dømme eller ej. Eller hvad?

London-derbyet mellem Chelsea og Tottenham plejer altid at være garant for tænding og et par kort eller fem.

Søndagens opgør blandt de to topklubber var ingen undtagelse, og VAR-dommer Mike Dean havde hænderne fulde igennem samtlige 90 minutter. Måske endda for fulde.

Mike Dean var VAR-dommer i søndagens opgør, der endte 2-2. Foto: Tony O'Brien/ Ritzau Scanpix

- Jeg har siden studeret videooptagelserne, snakket med andre dommere og må erkende, at jeg burde have bedt Anthony Taylor om at kigge på banens VAR-skærm for at vurdere situationen selv, skriver Mike Dean i sin The Mail-klumme.

Annonce:

Mike Dean referer til en situation ved Tottenhams 2-2-scoring, hvor Tottenhams Cristian Romero har hårdt fat i håret på Chelseas Marc Cucurella. Romero hiver så hårdt i Cucurellas krøllede lokker, at Chelsea-spilleren bliver hevet mod jorden.

Se målet og situationen, hvor Mike Dean og dommerteamet dømte forkert i klippet ovenfor

- I de få sekunder jeg havde til at nærstudere Romero, der trækker i Cucurellas hår, så jeg det ikke som en voldelig handling, udtaler Premier League-dommeren.

Det blev ikke dømt, men nu indrømmer dommer Mike Dean, at han tog fejl i øjeblikket, der førte til 2-2 målet Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Transfervinduet går ind i sin afsluttende fase - få her AGF's plan for slutspurten.

--------- SPLIT ELEMENT ---------