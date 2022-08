Transferjournalist bekræfter giga-handel

Hvad kan man egentlig få for små 660 millioner danske kroner?

I hvert fald er det muligt at få en meget dyr erstatning for danske Andreas Christensen.

Ifølge den italienske transferguru Fabrizio Romano, der plejer at have styr på sine informationer, har danskerens tidligere klub Chelsea fundet den helt store pengepung frem for at forstærke klubbens tyndt bemandede midterforsvar.

Londonklubben Chelsea FC mangler nærmest kun en krusedulle på et officielt stykke papir, før de kan præsentere den franske midterforsvarer Wesley Fofana, som de gør til klubbens næststørste signing i klubbens 117 år lange historie.

Fofana koster angiveligt 650 millioner kroner og bliver udstyret med en 6-årig kontrakt, hvilket gør franskmanden til 'The Blues'-største signing i sommerens transfervindue.

Transferen cementerer faktisk Chelseas status som den klub i verden, der har brugt suverænt flest penge på spillere.

Den danske landsholdsspiller Andreas Christensen forlod Chelsea gratis for at blive en del af FC Barcelonas førsteholdstrup Foto: Jonathan Damslund

Den helt store pengepung

Forud for den franske forstærkning har klubben brugt i omegnen af 1,5 milliarder danske kroner på spillerindkøb i sommervinduet, hvilket i forvejen gør dem til den engelske klub, der har brugt flest penge overhovedet på at forstærke førsteholdstruppen.

Det har dog også været nødvendigt for Thomas Tuchels-mandskab at hente spillere ind fra nær og fjern.

Holdet er i forvejen tyndt bemandet i midterforsvaret, og derfor har den tyske manager nu hentet den erstatning for 'AC', han havde udset, siden klubbens oprindelige transfermål, Jules Koundé, smuttede til Barcelona lige foran næsen på Londonklubben.

Chelsea har mistet to vigtige forsvarsbrikker til Tuchels start 11'er, da både Antonio Rüdiger og den danske landsholdsspiller Andreas Christensen har rejst mod spanske himmelstrøg - og begge på fri transfer.