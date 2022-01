Tysk gigant melder sig i jagten på AC

Køen af klubber der bejler til Andreas Christensens signatur vokser nærmest på timebasis.

Nu kaster en af Tysklands giganter sig ind i jagten.

Borussia Dortmund er ifølge normalt velunderrettede Bild med i kampen om danskeren.

BVB er lige nu ved at lægge kabalen frem mod sommerens transfervindue, og det fylder meget, at klubben fra Westfalenstadion lukker alt for mange mål ind.

Derfor er en opgradering til centerforsvaret i spil, og da løntunge Axel Witsel har kontraktudløb til sommer, så har storklubben godt med lønkroner at kunne spille ind med.

Andreas Christensen fik sit gennembrud, da han som 19-årig tog springet til Bundesligaen og fik et par sæsoner i Borussia Mönchengladbach.

Dortmunds interesse manifesterer, at det er Europas absolutte elite, der kigger på den danske stjernespiller.

Andreas Christensens karriere står foran de vigtigste år. Derfor bliver den næste kontrakt helt afgørende. Foto: Lars Poulsen

Selv om Andreas Christensen er på kontrakt hos de regerende Champions League-vindere, så er han parat til at teste hvilke alternativer, der er i spil til sommer.

Den danske landsholdsspiller har kontraktudløb i Chelsea denne sommer, og selv om klubbens direktør Marina Granovskaya i flere omgange har lokket med en lukrativ forlængelse, så er underskriften udeblevet.

Et af de helt store punkter er længden på aftalen, hvor London-klubben vil have en femårig aftale, der vil binde AC til Stamford Bridge, indtil han fylder 30 år.

For at finde ud af hvilke muligheder der i stedet tegner sig, så har Andreas Christensen for første gang i karrieren allieret sig med en etableret spilleragent i form af KIN Partners, hvor Lionel Messis bror, Rodrigo, er ansat.

Gennem det firmas relationer har Barcelona meldt sig på banen, og blaugrana befinder sig stadig centralt i det hastigt voksende felt af bejlere til den danske defensivstjerne.