Uroen ulmer efter største øretæve i 23 år: Smed hele staben ud

50 minutter.

Så lang tid brugte Chelseas cheftræner, Maurizio Sarri, med sine spillere, efter de blev ydmyget af Bournemouth med 0-4 på Vitality Stadium onsdag aften. Det største nederlag siden 1-5 mod Liverpool i 1996 - og altså også siden Roman Abramovich overtog magten i 2003.

Ifølge flere engelske medier blev resten af trænerstaben smidt ud, døren låst og så var der ellers kvalitetstid for Sarri og de slagne spillere.

Efter nederlaget til Arsenal forrige weekend proklamerede Sarri noget bemærkelsesværdigt, at hans spillere var svære at motivere, men efter blamagen mod Bournemouth er den storrygende italiener begyndt at se indad.

- Måske er det min skyld, måske er jeg ikke i stand til at motivere dem. Men holdet er meget stærkt. Det er også i stand til at vinde uden træneren.

- Vi er nødt til at sige undskyld til vores fans. Selvfølgelig kan vi tabe i hver kamp, men ikke på denne her måde. Vi er nødt til at løse problemet. Vi må forstå, hvad problemet er, lød det fra Sarri efter kampen.

Sarri var frustreret. Både under og efter kampen. Foto: Ritzau Scanpix

Chelsea er kendt for at skifte træner for et godt ord, og de seneste to permanente løsninger, José Mourinho og Antonio Conte, endte langt fra deres tid lykkeligt i klubben fra den mondæne del af London trods stor succes i begyndelsen.

Mourinho vandt Premier League i sæsonen 2014/2015, men allerede i december samme år røg portugiseren ud efter efter tid med dårlig stemning internt i klubben og mærkværdige angreb fra Mourinho.

Sommeren efter blev italienske Antonio Conte ansat permanent og sikrede allerede i sin første sæson klubben endnu et mesterskab.

Conte kortsluttede dog akkurat som Mourinho, og blot et år efter at have løftet trofæet var Conte fortid på Stamford Bridge.

Maurizio Sarri fik tøjlerne inden denne sæson, men trods en skuffende femteplads føler han endnu ikke sædet brænde under sig.

- Jeg er frustreret, ikke under pres. Jeg kunne ikke se resultatet af mit arbejde, så jeg er frustreret, siger Sarri, der med udtalelserne om spillernes manglende motivation dog allerede bevæger sig i samme retning som Mourinho og Conte, inden deres Chelsea-tid lakkede mod enden.

Chelsea og Sarri får mulighed for at rette skuden op lørdag, når håbløse Huddersfield kommer på besøg i London.

Nyerhvervede Gonzalo Higuain leverede ikke ligefrem varen i sin første kamp i Premier League. Foto: Ritzau Scanpix

