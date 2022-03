Chelseas bankkonti suspenderet

Problemerne fortsætter med at tårne sig op for Chelsea.

Nu har den britiske bankgigant Barclays suspenderet klubbens bankkonti, fordi man har brug for tid til at undersøge den licens, som Chelsea er blevet givet til fortsat at kunne drive fodboldrelaterede aktiviteter.

Det skriver Sky Sports.

Ifølge mediet håber Chelsea, at suspenderingen bliver ophævet snart.

Roman Abramovich er blevet sanktioneret kraftigt af den britiske regering. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Chelseas ejer, russiske Roman Abramovich, blev torsdag ramt af hårde sanktioner af den britiske regering. Abramovich er blandt de russiske oligarker med ejendom i Storbritannien, der bliver ramt og får fastfrosset alle aktiver - heriblandt Chelsea.

Det har bremset russerens planer om at sælge fodboldklubben.

Chelsea har desuden fået strenge sanktioner, der blandt andet betyder, at de ikke må sælge billetter til hjemmekampe og sælge merchandise. Kun sæsonkortholdere må komme ind på stadion til sæsonens resterende kampe.

Roman Abramovich skulle befinde sig i Moskva på nuværende tidspunkt.

I alt er mere end 200 personer i Storbritannien blevet ramt af sanktioner.

- Der kan ikke være nogle trygge steder for dem, der vælger at støtte Putins ondskabsfulde overfald på Ukraine, siger premiereminister Boris Johnson torsdag.

- Dagens sanktioner er det seneste skridt i Storbritanniens udelte støtte til det ukrainske folk. Vi vil være ubarmhjertige i vores forfølgelse af dem, der er i stand til at slå civile ihjel, dem der ødelægger hospitaler og som på ulovlig vis besætter vores allierede.

Roman Abramovich er vurderet til at have en formue på 12,3 milliarder pund - svarende til godt og vel 109 milliarder danske kroner.