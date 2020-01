Chok for Tottenham: Kane ude tre måneder

Tottenham-fans har ikke haft det let i denne sæson - og torsdag kunne mundvigene trækkes endnu et hak nedad.

Her bekræftede klubben nemlig, at topscorer Harry Kane er så alvorligt skadet i sit lår, at han skal opereres og dermed er ude i de kommende måneder.

- Efter løbende evaluering fra vores lægestab over den forgangne uge kan vi nu bekræfte, at Harry Kane skal opereres for at udbedre en overrevet sene i sin venstre lårmuskel, skriver Tottenham på sin hjemmeside.

Harry Kane måtte skadet forlade kampen mod Southampton 1. januar, og klubben vurderer, at han igen kan være tilbage på træningsbanen til april.

Slaget er til at tage at føle på for 'Spurs', der i denne sæson ikke har kunnet få tingene til at hænge sammen. Harry Kane gør dog, hvad han plejer, og han er med 11 scoringer suverænt klubbens bedste i Premier League, hvor Dele Alli følger efter med seks.

Skaden kommer på et rigtigt skidt tidspunkt for klubben, der havde en katastrofal start på sæsonen, hvilket kostede Mauricio Pochettino jobbet.

Siden kom José Mourinho til, og Tottenham fik rettet lidt op på tingene. Lige nu indtager klubben en sjetteplads i Premier League. Der er fem point op til Chelsea på fjerdepladsen, der er adgangsgivende til Champions League.

I den igangværende Champions League er Tottenham stadig med, når der til marts skal spilles ottendedelsfinaler. Her er modstanderen RB Leipzig med Yusuf Poulsen på holdet. De kampe kommer Kane altså ikke til at deltage i.

