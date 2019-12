Chok i Manchester: Snubler igen

Manchester United vandt det 179. Manchester Derby over Manchester City, der dermed tabte et nyt skridt i mesterskabskampen

Manchester City tabte lørdag endnu et skridt i kampen om Premier League-trofæet.

For mens Liverpool kværnede Bournemouth 3-0, måtte Josep Guardiolas tropper hjemme på City of Manchester Stadium lide den tort at tabe 2-1 til lokalrivalerne Manchester United.

Helt fortjent i øvrigt. For gæsterne spillede en forrygende halv time og kørte derefter sejren hjem med en kontrolleret defensiv, mens Manchester City kun lykkedes at trænge igennem i de allersidste minutter.

Fra start var det tydeligt, at begge mandskaber var kommet for at få alle tre point.

Således bød de første ti minutter på flere stor muligheder for scoringer. Især måtte hjemmeholdets keeper, Ederson, diske op med klasseredninger for at forhindre United i at tage føringen.

Men brasilianeren måtte dog med tiden strække våben over for det rapfodede United-angreb.

Marcus Rashford bliver nedlagt og bragte på det efterfølgende straffespark Manchester United foran. Foto: Lindsey Parnaby/AFP/Ritzau Scanpix

Efter godt 20 minutters spil tog en meget veloplagt Marcus Rashford et træk ind i straffesparksfeltet, hvor Bernardo Silva kom alt for sent. Dommer Michael Oliver vinkede i første omgang afværgende, men blev efterfølgende rettet af VAR. Helt korrekt, for portugiseren tog tydeligt benene på United-angriberen.

Rashford gik efterfølgende selv til bolden og fintede Ederson til den ene side og sparkede til den anden.

God start af United og specielt Rashford, der dog fem minutter senere kunne have fuldbyrdet et ægte hattrick. Først løb han på en stikning fra City-defensiven, men fik i en ellers ganske god position overplaceret sin afslutning uden om Edersons mål. Og kort efter prellede hans afslutning af på tværribben.

Rashford blev dog hurtigt tilgivet, da Anthony Martial i minutterne efter mellem tre City-spillere sparkede bolden fladt ind i netmaskerne.

Anthony Martial blev matchvinder med sin scoring til 2-0. Foto: Lindsey Parnaby/AFP/Ritzau Scanpix

Nu måtte City-reaktionen komme, lå det i luften. Men selv om de lyseblå begyndte at diktere spillet, så forsvarede Ole Gunnar Solskjærs tropper sig bravt.

Gennem næsten en time formåede de med enkle midler at holde Manchester City fra de oplagte scoringsmuligheder - lige indtil fem minutter før tid, da indskiftede Nicolas Otamendi pandede et hjørnespark i kassen.

Så øjnede Manchester City point og skruede tempoet op. Det gav en enorm mulighed til David Silva i minuttet efter, men hans afslutning fra klos hold blev mesterligt pareret af David de Gea.

Tættere på kom hjemmeholdet ikke, og dermed tog Manchester United sejren i det 179. Manchester Derby.

På sidelinjen jublede Ole Gunnar Solskjær, mens Pep Guardiola skumlede. Det har han også god grund til, for med nederlaget er Manchester City på tredjepladsen nu 14 point efter Liverpool.

Manchester United derimod hoppede op på femtepladsen, hvor der dog stadig er otte point op til bysbørnene.

