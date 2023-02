Chok i storklub: Profil misser resten af sæsonen

Rodrigo Bentancur er kommet galt afsted og får ikke flere minutter på fodboldbanen i den her sæson for Tottenham

Tottenham må undvære en af profilerne i lang tid.

Premier League-klubben har på sin hjemmeside bekræftet, at Rodrigo Bentancur har ødelagt sit korsbånd i venstre knæ, og derfor er sæsonen færdig for ham.

Skaden skete i lørdagens nederlag til Leicester.

Nu venter en operation og et genoptræningsforløb.

Den uruguayanske midtbanespiller, der har været fast mand i den her sæson, kom galt afsted i en duel med Nampalys Mendy efter lidt over en times spil og faldt til jorden i store smerter, hvorefter holdkammerater hastede afsted for at tilse ham.

Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix

Selvom Tottenhams medicinske stab kom ind med en båre, var han selv i stand til at forlade banen, og han udvekslede et par med cheftræner Antonio Conte efter en kamp, hvor han både fik scoret og raget et gult kort til sig.

Allerede efter kampen var fornemmelsen, at det stod skidt til med Bentancur, men nu er de bange anelser altså bekræftet.

Det sluttede også med et nederlag på 1-4 til Tottenham, hvor Leicesters varme dansker Viktor Kristiansen spillede en ny god kamp.

25-årige Rodrigo Bentancur har kontrakt med Tottenham frem til sommeren 2026.