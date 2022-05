Chok: Kasper Schmeichel vraget

Kasper Schmeichel kunne søndag have spillet sin Premier League-kamp nummer 150 i træk for Leicester City, men det kommer ikke til at ske.

Den danske stjernemålmand er ganske opsigtsvækkende blevet vraget til søndagens Premier League-kamp mod Watford.

Kasper Schmeichel tager plads på bænken fra kampens start, og herfra kan han se Danny Ward få én af sine meget sjældne chancer i Leicester-målet. Ward har blot spillet fire pokalkampe i denne sæson.

Det forlyder ikke, hvorfor Kasper Schmeichel starter på bænken, men den danske stjerne har på det seneste været udsat for en smule kritik.

Blandt andre af Talksport-eksperten Simon Jordan.

- Jeg er ikke interesseret i, om han er en god rollemodel eller ej. Jeg bekymrer mig om hans præstationer på banen. Jeg synes, at der har været op- og nedture i denne sæson. Jeg synes slet ikke, at han er så god, som folk gør ham til. Han har gjort et rigtig godt stykke arbejde i Leicester, han er en super målmand, men han er ikke så god, som folk fremlægger det, sagde Jordan i sidste uge.

Kasper Schmeichel har også været rygtet væk fra Leicester på det seneste, og det forlyder blandt andet, at Newcastle er ude efter den danske landsholdsspiller. Måske kan det også være en årsag til søndagens bænkplads.

35-årige Kasper Schmeichel har ikke misset en eneste Premier League-kamp siden maj 2018.

