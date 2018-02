Chok-melding fra PL-stjerne: Jeg vil lytte til Real Madrid

Thibaut Courtois' fremtid er et af de allerstørste spørgsmålstegn i Chelseas trup på nuværende tidspunkt.

Den stærke målmand har nemlig luftet ideen om at rykke teltpælene tilbage til Spaniens hovedstad, hvor Real Madrid angiveligt skulle være klar til at hente belgieren ind i folden.

Endnu har Courtois ikke besluttet sig for, hvad fremtiden skal bringe, men en af de væsentligste overvejelser går på, at hans familie bor i Madrid.

- Min fremtid er ikke helt klarlagt endnu, men det med, at mit hjerte er i Madrid for nylig, er blevet misforstået. Jeg har to børn i Madrid, og det er ikke nemt. Jeg har et år tilbage her, men jeg er glad, og jeg snakker med Chelsea, siger Courtois ifølge Sky Sports.

- Chelsea har stolet på mig fra første øjeblik, og det har jeg ikke glemt. Jeg tvivler på, at Florentino Perez ringer til mig, men hvis han gør, vil jeg og min agent lytte til ham.

Thibaut Courtois var udlejet fra Chelsea til Atletico Madrid fra 2011 til 2014.

