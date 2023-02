Chok-resultat i Premier League

Arsenal har ikke tabt en kamp i Premier League siden 4. september, og derfor giver det genlyd over hele verden, at bundproppen fra Everton vandt med 1-0 lørdag eftermiddag

Det er en sensation af de store.

Everton, der netop har ansat ikoniske Sean Dyche som ny cheftræner, har overrasket massivt og slået Premier Leagues titelkandidater fra Arsenal.

Efter en times spil kunne James Tarkowski sende tilskuerne på Goodison Park i ekstase, da han scorede til 1-0 og samtidig blev matchvinder efter en hovedstødskasse på et hjørnespark fra Dwight McNeil.

Everton har ikke nydt duften af en sejr i 105 dage, mens vi skal tilbage til 4. september sidste år for at finde Arsenals seneste nederlag i Premier League.

Derfor var det også nummer 17, der fik skovlen under nummer 1 lørdag eftermiddag.

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Arsenal har med 50 point stadig et forspring på fem point ned til Manchester City. Everton vrister sig akkurat fri af nedrykningsstregen, men Sean Dyches tropper har også spillet en kamp mere end Southampton, Bournemouth og Wolves.

Det ændrer imidlertid ikke på, at det er en helt forrygende start for Evertons nye cheftræner, der ikke kunne bede om meget mere, og mon ikke han har fået banket godt med håb ind i de fans, der i den seneste periode har været mere end kritiske over for ledelsen i Merseyside-klubben.

Kort inde i opgøret på Goodison Park fløj et fly over stadion med en klar besked til ledelsen: 'Ligaens værst drevne klub'.

Og før kampen demonstrerede bundholdets fans mod, hvordan deres klub bliver drevet.

'En bestyrelse af løgnere' og 'Det er vores klub. Ikke jeres. Tid til at gå', lød nogle af budskaberne.

Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

