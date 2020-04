Chok-skifte nærmer sig: - Alt er muligt!

Raheem Sterling er i de seneste dage blevet sat i forbindelse med et skifte til Liverpool.

I en 'Q&A' fortalte Manchester City-stjernen forleden, at Liverpool stadig har en meget speciel plads i hans hjerte, og tirsdag formiddag meldte L'Equipe, at Liverpool har interesse i at hente ham tilbage.

Nu har en af Raheem Sterlings repræsentanter kommenteret sagen, og han vil ikke udelukket noget som helst.

- Selvom Raheem er hos Manchester City, har han ikke glemt Liverpool, fordi det er stedet, der har gjort ham til den spiller og person, som han er i dag, siger repræsentanten ifølge Liverpool Echo.

- Der var selvfølgelig lidt kontroverser ved hans exit, men siden da er tiden gået, og alt er muligt, lyder det fra repræsentanten.

- Om jeg nogensinde vender tilbage til Liverpool? For at være helt ærlig elsker jeg klubben. Liverpool vil altid have en særlig plads i mit hjerte. Det er en klub, som gjorde meget for mig under min opvækst, lød det svar fra fra Sterling til Sky Sports, der har sat spekulationerne i gang.

Offensivspillerens kontrakt med Manchester City udløber i sommeren 2023.

Raheem Sterling forlod Liverpool i 2015.

Se også: Verdensmester ramt af corona : - Værste øjeblik i mit liv

Se også: Engelsk klubboss afslører: Zlatan var tæt på chokskifte

Se også: Værtshus-tragedie: Klublegende blev bare 35 år