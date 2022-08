'Chokerende': Lavede kun to afleveringer

Det så ud til, at Erling Haaland ville tage Premier League med storm, da han garnede to gange i sæsonpremieren mod West Ham i sidste uge.

Men at sige Normanden havde samme indflydelse på kampen mod Bournemouth, ville være en stærk overdrivelse.

Godt nok leverede den tidligere Dortmund-spids en assist til Ilkay Gündogans mål - men her stopper festen så også.

Ifølge statistiksiden OptaJoe lavede Haaland kun to afleveringer i kampen. Den ene var føromtalte assist, mens den anden fandt sted, da bolden skulle gives op.

I alt registrerede den 22-årige målmager undervældende otte (!) boldberøringer i hele kampen - det laveste nogensinde af en Manchester City-spiller under Pep Guardiola.

I England har Haalands præstation naturligvis trukket overskrifter i pressen, hvor The Sun blandt andet kalder præstationen for 'chokerende'.

Der skulle gå hele 18 minutter af opgøret, før Haaland rørte bolden første gang. Og da han blev skiftet ud, havde han ikke vundet en eneste nærkamp, hverken i luften eller på jorden.

Desuden gennemførte han ikke en eneste dribling.

Trods de ildevarslende statistikker tager træner Pep Guardiola situationen med ophøjet ro.

- Det sværeste job i verden er, når du er angriber mod tre centrale midtbanespillere og tre midterforsvarere, og du er i midten af det.

- Vi kommer til at se mange af de her situationer, men det er et spørgsmål om tid. Med den kvalitet vi har, skal vi nok finde ham, lød det fra den spanske træner efter kampen.

Trods Haalands statistikker har Manchester City fået en forrygende start på Premier League.

Bournemouth blev overlegent besejret med 4-0, og i sidste uge fik West Ham ørene i maskinen og tabte 0-2 til de regerende mestre.

