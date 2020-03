Chokeret stjerne: - Som om de ventede på dødsfald

Premier League har håndteret frygten for coronavirussen elendigt.

Sådan lyder dommen i hvert fald fra den 31-årige italienske forsvarsspiller Angelo Ogbonna, der spiller i West Ham.

- Jeg er glad og lettet over, at alt nu er blevet suspenderet. Det var næsten som om, at de ønskede at ignorere et seriøst problem. Det er ikke bare i fodboldverdenen, problemet er indgroet i den engelske mentalitet. De har stadig ikke forstået, hvor farlig den her virus er, hvis man ikke håndterer den ordentligt, siger Ogbonna til Corriere della Sera ifølge Goal.

Torsdag aften lød meldingen fra Premier League først, at weekendens spillerunde vil blive spillet uden aflysninger og med tilskuere på tribunerne - det på trods af, at ligaer rundt omkring i hele Europa allerede havde lukket ned.

Efter at det fredag kom frem, at både Arsenal-manager Mikel Arteta og Chelsea-spiller Callum Hudson-Odoi var testet positiv for corona, vendte ligaen dog på en tallerken og suspenderede Premier League øjeblikkeligt frem til 4. april.

Og selvom Ogbonna er glad for det, mener han stadig, at det er for sent.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, at Arsenal-kampen mod os i sidste uge fik lov til at blive spillet. De havde lige spillet mod Olympiakos, hvis præsident kort forinden var blevet testet positiv for coronavirus, siger Ogbonna og tilføjer:

- Det er næsten som om, at de venter på et dødsfald, før at de gør noget.

