Chokmelding: Kan snart være fortid

Andreas Christensen har fået masser af spilletid for Chelsea i denne sæson, men den danske landsholdsprofil kan meget vel forlade London-klubben efter denne sæson.

Sådan lyder det nu fra Eurosport, der skriver, at Chelseas defensiv kan se væsentligt anderledes ud i næste sæson.

- Chelsea overvejer De Ligt og Koundé, mens Rüdiger og Christensen nærmer sig et exit. Chelsea er ved at gentænke deres planer for defensive indkøb, idet Antonio Rüdiger i tiltagende grad ser ud til at smutte, mens Andreas Christensen har skabt yderligere bekymring, lyder det således fra Eurosport.

Der er tale om en potentielt ærgerlig situation for Chelsea, idet både Antonio Rüdiger og Andreas Christensen har kontraktudløb efter denne sæson, og dermed kan begge spillere altså skifte ganske gratis.

Vil have højere løn

Antonio Rüdiger har igennem længere tid været rygtet væk fra Chelsea, og ifølge Eurosport er Manchester City nu begyndt at vise stor interesse for den tyske forsvarsspiller.

- Det var forventet, at forhandlingerne med Christensen ville være mere ligetil, men han tøver nu også med at underskrive en ny kontrakt, idet forsvarsspilleren vil have en højere løn end først antaget, lyder det således fra Eurosport.

Eurosport understreger dog, at der stadig er en chance for, at Andreas Christensen kan nå til enighed om en forlængelse. I mellemtiden undersøger London-klubben dog angiveligt andre muligheder, idet også Thiago Silva og Cesar Azpilicueta har konktraktudløb til sommer.

Og mens Chelsea fortsat har en interesse i at hente Jules Koundé, så er de forsvarende Champions League-vindere angiveligt også interesserede i Matthijs de Ligt.

