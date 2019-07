Det er efterhånden halvanden måned siden, at Christian Eriksen ryddede forsiden på de europæiske sportsmedier med sin udmelding om, at han efter fem år hos Tottenham er klar til en ny udfodring.

Og Danmarks største aktive fodboldnavn lagde ikke skjul på, at drømmedestinationen hedder Real Madrid.

- Det er et skridt op. Men det kræver, at Real Madrid ringer til Tottenham og siger, at de vil have Christian. Og det har de ikke gjort endnu, så vidt jeg ved, sagde han dengang.

Siden har det været ventet, at Eriksen ville skifte Tottenham Hotspur Stadium ud med Santiago Bernabeu. Men selv om transfervinduet har været åbent i adskillige uger, har telefonen vist ikke ringet.

Derfor er danskeren stadig så meget Tottenham-spiller, at han onsdag rejste til Singapore med resten af truppen for at varme op til den nye sæson med en række træningskampe i Asien.

Nu taler Eriksen om fremtiden: - Jeg vil prøve noget nyt

Og hvis man spørger holdkammeraten Jan Vertonghen, som også spillede sammen med Eriksen i Ajax, er det måske ikke helt sikkert, at Premier League snart bliver en dansk profil fattigere.

- Christian elsker det her, men jeg kan ikke tale for ham. Jeg synes, at vi har en fantastisk klub, og som jeg ser det, er alle glade her, siger den belgiske forsvarsveteran til Sky Sports, og understreger, at han selv er meget glad for at være i Spurs, hvor han har kontrakt et år endnu.

- Jeg har alt, hvad jeg ønsker her. For mig er det den bedste klub på dette tidspunkt, helt sikkert, fastslår han.

Jan Vertonghen lægger ikke skjul på, at han håber, at manager Mauricio Pochettino og bestyrelsesformand Daniel Levy formår at holde på profilerne. Og det gælder med garanti også Christian Eriksen.

- Vi har formået at holde sammen på holdet de seneste år, hvilket har været meget vigtigt. Især, fordi vi har gjort det så godt. Vi har også tilføjet nye spillere ind imellem, men jeg tror, at det vigtigste er at holde på de rigtige spillere.

Sker det, kan holdet også udfordre Manchester City og Liverpool, forudser han.

- Jeg tror ikke, at de bare vil stikke af, ligesom de gjorde i sidste sæson, siger Jan Vertonghen, som altså håber på endnu en sæson med sin danske holdkammerat.

Christian Eriksen lignede en mand i højt humør, da han torsdag udfordrede sin træner til lidt boldleg i Singapore:

Tottenham har i dette vindue hentet Tanguy Ndombele hos Lyon og Jack Clarke hos Leeds. Sidstnævnte er dog lejet tilbage i hele næste sæson.

Til gengæld er Kieran Trippier sendt til Atletico Madrid, mens Toby Alderweireld og Danny Rose meldes tæt på henholdsvis AS Roma og PSG og Juventus.

Hvor Christian Eriksen spiller efter sommerferien, ved han næppe selv på nuværende tidspunkt.

