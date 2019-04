Christian Eriksen får uventet hjælp

Tottenham håber at få flyttet en enkelt kamp to dage frem – i Holland flytter de en hel runde for at hjælpe Ajax Amsterdam

De store kampe, der afgør en hel sæson, ryger tit i en kø med voldsom kollisionsfare på dette tidspunkt af foråret. Men det ser dog ud til, at Christian Eriksen og Tottenham får en lille hjælpende hånd i bestræbelserne på at spule Ajax ud af deres indbyrdes Champions League-semifinale.

Tottenham skal efter planen møde Bournemouth ude den 6. maj blot to døgn før, London-mandskabet skal spille den afgørende match på udebane i Amsterdam. Ikke de bedste betingelser, og Mauricio Pochettino anmodede da også skærtorsdag om at få flyttet holdets kamp. Helst så langt væk som muligt…

Intet er officielt i skrivende stund, men i Tottenham har man i hvert fald fået den fornemmelse, at kampen flyttes to dage frem til lørdag den 4. maj, så holdet har to døgn ekstra til at slibe de europæiske fornemmelser for succes.

Det er dog intet imod de vilkår, Lasse Schøne og Co. får. Da Ajax ramte semifinalen, besluttede fodboldfolkene i kanallandet ganske enkelt at flytte en hel runde, fordi reglerne foreskriver, at kampene i næstsidste og sidste runde skal spilles samtidig. Næstsidste omgang bliver i stedet til turneringens sidste og rykkes fra 28. april til 15. maj.

Dermed har danskerklubben en hel uge fra 23. april til den første CL-semifinale 30. april til at pudse og tune Lasse Schönes tordenstøvle i chili og cayennepeber, og hollænderne har også en pæn uge frem mod den anden og afgørende kamp, mens Tottenham uanset hvad har hjemlige liga-opgør mellem begge CL-træf.

Ajax’ program:

I dag: Groningen ude.

23. april: Vitesse hjemme.

30. april: Tottenham ude.

8. maj: Tottenham hjemme.

12. maj: Utrecht hjemme.

15. maj: De Graafschap ude.

Tottenhams program:

I dag: Manchester City ude.

23. april: Brighton hjemme.

27. april: West Ham hjemme.

30. april: Ajax hjemme.

4-6. maj: Bournemouth ude.

8. maj: Ajax ude.

12. maj: Everton hjemme.

