Christian Eriksen melder ud: Det har været hårdt

12. juli: Oslo: Leeds United

19. juli: Edinburgh: Olympique Lyon

22. juli: New Jersey: Arsenal

26. juli: San Diego: Wrexham (reserverne)

27. juli: Houston: Real Madrid

31. juli: Las Vegas: Borussia Dortmund

5. august: Manchester: Lens

Efter en måneds tid på farten på to kontinenter er Manchester Uniteds førsteholdstrup tilbage i England, hvor de lørdag spiller endnu en venskabs/trænings/testkamp – denne gang mod franske Lens på Old Trafford.

Det kommer efter ture til Norge, Skotland og det vestlige USA.

- Det har været godt. Jeg synes, det har været lettere og lettere at skulle spille kampene, og man føler sig bedre forberedt og med mere energi.

- Men det har været hårdt med mange sessions, rejser og træning, men det er fedt at være i gang, og man mærker det på kroppen, at du kommer i god form, og det føles godt at spille mere og mere.

Der er to kampe i weekenden mod henholdsvis Lens lørdag i Manchester og Athletic Club fra Bilbao i Dublin søndag.

Christian Eriksen fik godt med spilletid i USA med 2. halvleg mod Arsenal, 85 minutter mod Real Madrid samt den første time mod Dortmund.