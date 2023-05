Christian Eriksen vinder prestigefyldt pris

Mandag løb prisuddelingen 'Laureus Sports Awards' afsted, og her kom danskeren i centrum

Christian Eriksen kan tage en ny hæderspris med hjem.

For mandag vandt han prisen 'Laureus World Comeback of the Year' ved prisuddelingsshowet Laureus Sports Awards.

Prisen er hæder til dem, som har udført en ekseptionelt comeback præstation i en sportsgren.

Christian Eriksen blev tildelt prisen efter hans comeback ind i Premier League og VM, efter at han fik et hjertestop under EM-kampen mod Finland i sommeren 2021.

Mandag modtog Christian Eriksen 'Laureus World Comeback of the Year'. Foto: Julien de Rosa/Ritzau Scanpix.

Efter en længere pause genstartede Christian Eriksen sin fodboldkarriere ved at spille en halv sæson for Brentford, hvorefter han skrev under på en længere kontrakt med storklubben Manchester United.

Specielt i sidstnævnte klub har det lykkedes ham at spille en central rolle.

Manchester United har også selv været ude og lykønske den danske fodboldspiller ovenpå den prestigefyldte pris.

Prisen sender Christian Eriksen ind på en fornem liste, der indebærer atleter som Lance Armstrong, Serena Williams, Rafael Nadal og Roger Federer.

Den første uddelt i 2000.

Prisen som årets mandlige sportsudøver gik til fodboldstjernen Lionel Messi, mens den jamaicanske atletikstjerne Shelly-Ann Fraser Pryce fik prisen hos kvinderne.

Den unge spanske tennisstjerne Carlos Alcaraz blev hædret for årets gennembrud.