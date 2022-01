City dukker veloplagte Arsenal i dramatisk topbrag

Arsenal spillede en glimrende kamp, men tabte lørdag 1-2 på hjemmebane mod Premier Leagues førerhold, Manchester City.

Det skyldes dels fem kostbare minutter i starten af anden halvleg, hvor Arsenal fik et straffespark i mod, brændte en kæmpechance og fik brasilianske Gabriel udvist.

Derudover faldt Citys sejrsmål først i overtiden efter en ellers heroisk fight af Arsenal-holdet i undertal.

Bukayo Saka bragte Arsenal foran i første halvleg, mens Riyad Mahrez og Rodri vendte kampen på hovedet i en dramatisk anden halvleg.

City har nu 53 point for 21 kampe på duksepladsen, mens Arsenal er nummer fire med 35 point for 20 kampe.

Opgøret åbnede meget livligt med pænt store chancer i begge ender.

Rodri blev helten for topholdet, der igen løb med alle tre point og dermed noterede sig 11. sejr i træk i Premier League. Foto: Ian Walton/Ritzau Scanpix

City havde som vanligt bolden klart mest, men Arsenal var til gengæld skarpe og direkte i sit spil fremad banen og havde masser af hurtige fødder i sin offensiv.

Efter ti minutters spil appellerede Arsenal forgæves for et straffespark, efter at keeper Ederson tilsyneladende havde nedlagt den norske kreatør Martin Ødegaard. Men efter at have konsulteret VAR holdt kampens dommer fast i sin oprindelig kendelse.

Efter en halv time slog det veloplagte hjemmehold til gengæld til med et slangehug af et angreb med flere hurtige pasninger.

Venstrebacken Kieran Tierney fandt slutteligt kantspilleren Bukayo Saka i feltet, og han sparkede fladt Arsenal på 1-0.

Det var også stillingen ved pausen og langt fra ufortjent efter en stærk Arsenal-halvleg.

Værterne kom også ganske godt ud til anden halvleg, men efter 55 minutter blev det alligevel 1-1.

Midtbanespilleren Granit Xhaka havde godt fat i Bernardo Silva, og det blev efter et VAR-kig takseret til et straffespark, som Riyad Mahrez omsatte sikkert.

Kort efter var Arsenal uhyre tæt på 2-1, men stopperen Nathan Aké forhindrede et selvmål på målstregen efter et koks af Ederson, og returen sparkede en ellers velspillende Gabriel Martinelli snert forbi rammen.

Fem forfærdelige minutter for Arsenal toppede efter en times spil, da den brasilianske forsvarspiller Gabriel fik sit andet gule kort. Det første faldt i forbindelse med Citys straffespark, da han sparkede i straffesparkspletten.

Kampen tippede herefter over til Citys fordel, men Arsenal fightede og spillede fortsat godt for sagen, og udeholdet blev holdt nede på et fornuftigt antal chancer.

I overtiden gik det dog alligevel galt, da den spanske midtbanespiller Rodri sparkede en løs bold i nettet efter et tungt pres mod et træt hjemmehold.

