City-flop udlejet i sidste øjeblik

Eliaquim Mangala skifter fra Manchester City til Everton på en lejeaftale fra resten af sæsonen. Rygtet stod på hele vejen igennem transfervinduets sidste dag, men vi skulle helt hen til efter midnat, før skiftet blev offentliggjort.

Den franske midterforsvarer var i forvejen ikke fast mand under Pep Guardiola, og efter Manchester Citys rekordstore køb af Aymeric Laporte i den spanske klub Athletic Bilbao, så vejen til spilletid ualmindelig lang ud for Mangala.

Med en VM-slutrunde forude var et skifte derfor nødvendigt, hvis den tidligere Porto-spiller skal gøre sig forhåbninger om at komme med. Hovedpersonen selv fortæller til Evertons hjemmeside, at han er rigtig glad for, at det netop er for the Toffees, han fremover skal tørne ud for.

- Jeg er lykkelig for at have fået mulighed for at spille for Everton, og jeg kan ikke vente med at trække den kongeblå trøje over hovedet for første gang og give alt hvad jeg har for fansene.

Everton skal angiveligt ikke betale Manchester City for at leje Mangala, men skal blot dække hans lønudgifter. Et godt skifte for begge parter, da den 26-årige franskmand kun har spillet 15 kampe for Manchester City i denne sæson på tværs af alle turneringer, heraf kun ni i Premier League.

Mangala startede karrieren i belgiske Standard Liege, før han skiftede til portugisiske Porto. Her gjorde præstationerne, at Manchester City valgte at smide hele 300 millioner efter ham, og siden er det blevet til 79 kampe for the Citizens. Han tilbragte desuden sæsonen 2016/2017 på lån i spanske Valencia.

