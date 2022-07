City henter engelsk stjerne

Manchester City har forstærket sin trup med endnu en stor profil.

Den engelsk landsholdsspiller Kalvin Phillips skifter til mesterklubben fra Leeds på en seksårig kontrakt, oplyser klubben på Twitter.

Ifølge nyhedsbureauet AFP lyder prisen på omkring 360 millioner kroner plus potentielle bonusser, der kan løbe op i omkring 26 millioner kroner.

26-årige Phillips huserer på midtbanen, hvor han har været fast mand i Premier League for Leeds de seneste to sæsoner.

Tidligere denne sommer har Manchester City også hentet den norske stjerneangriber Erling Haaland i Dortmund.

Kalvin Phillips har spillet i Leeds siden han blev en del af klubbens akademi som 14-årig. I alt blev det til 234 kampe for klubben samt 14 mål.

Han fik landsholdsdebut i 2020 og var fast mand på det engelske landshold, der gik hele vejen til finalen ved EM i 2021. Han startede blandt andet på banen, da England slog Danmark ud i semifinalen på Wembley.

Til Manchester Citys hjemmeside fremhæver Kalvin Phillips muligheden for at spille under manager Pep Guardiola.

- City har igen bevist, at det er den bedste klub i landet med en fantastisk trup og en manager som Pep Guardiola, der med rette vurderes til at være den fineste (træner, red.) i verden, siger Phillips.

Han skifter til Manchester City samme dag, hvor klubben har sagt farvel til angriberen Gabriel Jesus. Han er mandag blevet præsenteret som ny spiller i Arsenal.

City er forsvarende engelsk mester og har vundet fire af de sidste fem mesterskaber i den bedste engelske fodboldrække.