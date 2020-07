City kvaser Newcastle

Manchester City demonstrerede onsdag forskellen på toppen og midten af Premier League.

På eget græs kunne City-manager Josep Guardiola se sit mandskab folde sig ud og banke Newcastle med 5-0 efter den fjerde magtdemonstration på hjemmebane efter coronapausen.

Nederlaget var Newcastles første, efter at ligaen er blevet genoptaget.

De to hold havde mødt hinanden for halvanden uge siden, hvor City vandt 2-0 i kvartfinalen i FA Cuppen. Her har Guardiolas stjerner fortsat mulighed for at vinde en titel. Det samme gør sig gældende i Champions League.

I Premier League er chancen for at indhente de nykårede mestre fra Liverpool forpasset, men City virker nogenlunde sikker på at tage andenpladsen.

Mod Newcastle, der kom til Etihad Stadium med en vis optimisme, var det straks fra start spil til et mål.

Efter små ti minutter bragte Gabriel Jesus værterne foran med 1-0 efter et velspillet angreb, og midtvejs i anden halvleg øgede Riyad Mahrez til 2-0.

Festen fortsatte efter en lille time, da Jesus driblede ind i feltet. Gæsternes Federico Fernández kom uheldigt til at sparke bolden i eget mål til 3-0, da han ville pille bolden fra City-angriberen.

Lidt senere hamrede David Silva hjemmeholdet på 4-0 på et frispark.

I overtiden gjorde indskiftede Raheem Sterling det til 5-0, efter at Newcastle tabte bolden midt på banen, og City slog kontra.

City har været noget nær forrygende på eget græs i Premier League efter coronapausen. Det er blevet til sejre over Arsenal, Burnley, Liverpool og nu Newcastle med en samlet målscore på 17-0.

Med nederlaget glider Newcastle fra 12.- til 13.-pladsen med en dårligere målscore end Southampton.

I to øvrige kampe i Premier League slog Sheffield United på eget græs Wolverhampton med 1-0 efter en scoring i overtiden, mens Burnley vandt 1-0 ude over West Ham.

Senere onsdag aften skal Liverpool på besøg hos Brighton.

