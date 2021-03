City nedlægger Fulham

Der gik lidt tid, før Manchester City lørdag fik prikket hul på målbylden, da Premier Leagues førerhold gæstede Fulham.

Men da det så skete, blev Joachim Andersen og resten af hjemmeholdets defensiv hurtigt skudt i sænk.

Med tre mål på et kvarter i starten af anden halvleg satte City således tingene på plads, da det blev til en sejr på 3-0.

Resultatet bringer Citys forspring i toppen op på 17 point. Manchester United på andenpladsen har dog spillet to kampe færre og kan allerede mod West Ham søndag hale lidt ind på Pep Guardiolas mandskab.

Fulham ligger fortsat under nedrykningsstregen på tabellens 18.-plads, á point med Brighton på 17.-pladsen, som har to kampe i hånden.

Fulham startede energisk mod City, og kampens indledning var jævnbyrdig. Der gik dog ikke længe, før gæsterne begyndte at tage kontrol over kampen.

De helt store målchancer kneb det dog med at komme frem til for City. Men kort efter pausen måtte Fulham give efter, og så gik det hurtigt ned ad bakke for hjemmeholdet.

Anden halvleg var således kun et minut gammel, da John Stones kom først på et frispark, der blev sendt ind i feltet, og prikkede bolden i mål.

Lidt efter kom Joachim Andersen i fokus. Desværre for danskeren af ærgerlige årsager, da hans forsøg på at sparke bolden væk fra egne rækker ramte en medspiller, så Gabriel Jesus endte med at stå helt fri foran Fulham-keeper Alphonse Aréola.

Jesus rundede nemt franskmanden og gjorde det til 2-0.

Kun et par minutter senere blev det også 3-0. Sergio Agüero scorede på straffespark, efter at Ferran Torres var blevet nedlagt i feltet.

De tre hurtige mål tog pusten fra Fulham, der aldrig var i nærheden af at skabe spænding om udfaldet.

