City og United i transfer-krig: CL-stjerne på vej til Manchester

Den brasilianske midtbanespiller Fred er på vej til Manchester. Spørgsmålet er så bare, om det bliver City eller United.

Den 25-årige brasilianer, der til daglig spiller i Shakhtar Donetsk, har flere gange været rygtet til en række europæiske storklubber, men ffølge Shakhtar-direktør Sergei Palkin er feltet nu skåret ned til to klubber. Og de ligger begge i Manchester.

- Fred forlader klubben til juli. Hvis det ikke er til Manchester City, vil det være til Manchester United.

- Vi ville selvfølgelig helst have beholdt ham lidt længere, men han kommer til en stærk liga, siger Palkin til det tyrkiske medie Sporx.

Ifølge Manchester Evening News forsøger Shakhtar Donetsk at udløse en budkrig mellem Pep Guardiola og José Mourinho.

Den brasilianske midtbanespiller, der har spillet seks landskampe, er blandt de mest eftertragtede spillere på sin plads, og City forsøgte forgæves at hente ham tilbage i januar.

United har også holdt godt øje med ham, men lagde ifølge Manchester Evening News ikke noget formelt bud i det seneste transfervindue.

Det kan ændre sig til sommer, hvor Mourinho planlægger at hente mindst en central midtbanespiller som afløser for Michael Carrick.

I den anden ende af byen leder Guardiola efter manden, der på lang sigt skal være afløser for Fernandinho, og Fred er tidligere blevet anset som den ideelle kandidat.

Fred var med, da Shakhtar Donetsk tidligere på sæsonen mødte Manchester City. Foto: AP/Rui Vieira

Ifølge avisen vil City dog overveje alternativer, og den ser Palkins kommentarer som et forsøg på at hæve prisen på Fred.

Manchester City har tidligere vist, at de er klar til at droppe interessen, hvis prisen bliver pumpet for højt op. Det skete eksempelvis med Alexis Sánchez og Virgil van Dijk.

Fred mener dog, at et skifte til den lyseblå del af Manchester fortsat er en god mulighed.

- Der var interesse, ja, og det er der stadig. Der var en proces i vintervinduet, og de kom sågar med et bud til Shakhtar, men på grund af Champions League skete det ikke, da jeg ikke kunne spille for en anden klub.

- City har et fantastisk hold, og jeg ville være glad for at spille der … eller i Manchester United, Chelsea, Arsenal. Klubber med stor tradition i Europa og England, siger Fred ifølge ESPN Brasil.

Fred blev - nøjagtig som Manchester United - sendt ud af Champions League tirsdag. Hans ukrainske klub tabte 0-1 til Roma.

Hans måske kommende klub, Manchester City, er klar til kvartfinalen.

Fred scorede i den første 1/8-kamp mod Roma. Se perlemålet her:

