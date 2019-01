City sælger stortalent til Real Madrid med sær United-klausul

Brahim Diaz er færdig i Manchester City og fortsætter karrieren i Real Madrid.

Engelske medier har i flere dage beskrevet, hvordan Champions League-vinderne har forsøgt at hente ham, og det er nu officielt.

City sælger den spanske U21-landsholdsspiller for 15,5 millioner pund, hvilket kan stige med yderligere nogle millioner afhængig af succesen, han opnår i klubben.

Men det er ikke det, der napper opmærksomheden i historien om kontrakten mellem parterne.

Det er derimod Citys påståede finte, der sikrer dem mere end en almindelig god forretning, hvis rivalerne fra Manchester United en dag skulle finde på at købe ham af Real Madrid.

For ifølge Daily Telegraph har man fra Citys side fået tilføjet i kontrakten, at man modtager 15 procent af et videresalg fra Real. Dog stiger denne procentsats til 40 (!), hvis der er tale om en anden klub fra Manchester-området ...

Hentet for småpenge

Altså: Sælger Real Madrid Brahim Diaz til Arsenal for 100 millioner kroner, så ender de 15 millioner i Citys pengekasse. Er køber derimod Manchester United, stiger beløbet til 40 millioner.

Avisen kalder det ligefrem en såkaldt 'Manchester United-skat', som City kan inddrive ved et eventuelt videresalg til bysbørnene. Og dermed sikrer City sig, at Real ikke indgår en handel med United om den unge spiller.

Salget af 19-årige Diaz må kaldes lidt af en gave for City, der hentede ham for nogle få hundredetusinde pund i 2015 i Málaga.

Han vakte opmærksomhed, da han ved EM for U17-landshold i 2016 scorede tre gange frem mod Spaniens sølvmedaljer. Med Citys ungdomshold nåede han i øvrigt finalen i FA Youth Cup i både 2016 og 2017, der begge blev tabt til Chelsea.

Debuten på førsteholdet kom i efteråret 2016, og kort efter underskrev han en treårig kontrakt med klubben. Han står altså med kontraktudløb til sommer.

Hans store udfordring i klubben har dog siden været, at man har haft folk som Raheem Sterling, Riyad Mahrez og Leroy Sané til rådighed på den del af midtbanen, hvor han har sine største kompetencer. Og med øje på de mange millioner, der er spenderet på de spillere, er det forståeligt, hvis Josep Guardiola har foretrukket dem fremfor en noget mere uprøvet teenager.

Læg dertil at såvel Sterling som Mahrez allerede har underskrevet længere aftaler, mens Sané menes at være på vej mod det samme.

