City-stjerne må blive i fængsel

Benjamin Mendy og hans forsvarer havde egentlig sat næsen op efter, at den 27-årige Manchester City-stjerne fredag kunne forlade Chester Magistrates’ Court og returnere til sit hjem i Mottram Saint Andrew.

Men den plan måtte franskmanden skyde en hvid pind efter.

Anklagerne om fire voldtægter og et tilfælde af seksuelt overfald var trods alt for voldsomme til, at dommeren ville tillade en løsladelse.

Venstrebacken var ellers klar til at vise sine gode intentioner om samarbejde ved at indbetale en kaution på 435.000 kroner. Forsvareren fremhævede endda, at Mendy i så fald vidste, at der var tale om en 'sidste chance'.

At det netop skulle være en 'sidste chance' hænger sammen med, at Mendy allerede i november blev anholdt under mistanke om tre voldtægter. Det kom frem under fredagens retsmøde.

Mendy blev løsladt igen, mens sagen blev efterforsket, men i januar blev han igen arresteret på grund af en anklage om et seksuelt overfald.

Igen blev han løsladt, men med flere strenge påbud. Blandt andet måtte han ikke afholde fester i sit hjem. Men i den forgangne weekend blev politiet tilkaldt til netop en fest i Mendys hjem, hvor der skulle have været 'op til 21 personer' - og hvor Mendy blev anklaget for voldtægt nummer fire.

Benjamin Mendy er noteret for to kampe i denne sæson. Foto: Paul Ellis/AFP/Ritzau Scanpix

Derfor var den offentlige anklager, Debbie Byrne, heller ikke i tvivl om, at en løsladelse kunne komme på tale:

- Den tiltalte har totalt set bort fra og - hævder retten - udvist en arrogant holdning i forhold til at overholde sin prøveløsladelse og fortsat med at leve sit liv, som han selv lyster, lød det fra anklageren.

De i alt fem forbrydelser, Mendy er under anklage for, er begået mod tre forskellige kvinder. De er alle over 16 år, men fredag stod det klart, at en af dem også er under 18.

Manchester City suspenderede torsdag Benjamin Mendy, der kan se frem til en meget streng straf, hvis han bliver kendt skyldig. Strafferammen for voldtægt i England går fra fem år og op til livstid.

Næste retsmøde er berammet til 10. september, og Mendy kan risikere at sidde fængslet indtil da. Hans forsvarer har dog en mulighed for at appellere den fortsatte fængsling.

City-stjerne sigtet for fire voldtægter