City-stjerne sigtet for fire voldtægter

Den franske fodboldstjerne Benjamin Mendy fra Manchester City er blevet sigtet for fire voldtægter og et seksuelt overfald

Den franske fodboldstjerne Benjamin Mendy er blevet suspenderet af sin klub, Manchester City.

Det er han, fordi han af politiet i Cheshire er blevet sigtet for en stribe alvorlige forbrydelser. Det oplyser politiet i Cheshire.

Det drejer sig nemlig om fire tilfælde af voldtægt og et enkelt tilfælde af seksuelt overfald.

I alt tre forskellige kvinder - alle over 16 år - har anmeldt den 27-årige franskmand for de fem tilfælde, og politiet oplyser, at det skulle være sket mellem oktober 2020 og august i år.

Mendy er blevet tilbageholdt af politiet og bliver fremstillet i grundlovsforhør fredag i Chester Magistrates’ Court.

Benjamin Mendy kom til Manchester City på en femårig aftale i 2017 fra Monaco, og han var dengang verdens dyreste forsvarsspiller med en salgspris på 450 millioner kroner.

I samme periode etablerede venstrebacken sig på det franske landshold, med hvem han vandt VM i 2018. Undervejs fik han dog kun en enkelt kamp - det var da han blev skiftet ind mod Danmark i 0-0-kampen, der sendte begge hold videre til 1/8-finalerne.

I Manchester City har han været med til at vinde det engelske mesterskab tre gange - 2018, 2019 og 2021 - og Liga Cup'en to gange, i 2020 og 2021.

I denne sæson er han blot noteret for to kampe: Community Shield-nederlaget til Leicester og nederlaget i første spillerunde til Tottenham.