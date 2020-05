City-stjernen overvejer chok-exit

Kevin De Bruyne overvejer at forlade Manchester City, hvis klubben ikke får held til at appellere den dom, der udelukker klubben fra europæisk fodbold

Der er naturligvis stor usikkerhed på fodboldens transfermarked i disse tider, og usikkerheden er bestemt ikke mindre hos en af de absolut største aktører på fodboldscenen Manchester City.

Her truer en toårig udelukkelse fra al europæisk fodbold på grund af brud på reglerne om Financial Fair Play (FFP).

Manchester City har appelleret dommen Den Internationale Sportsdomstol (CAS), men appellen svæver i luften på grund af coronakrisen.

Usikkerheden har fået en af klubbens største stjerner Kevin De Bruyne til at genoverveje sin fremtid. Det fortæller belgieren til avisen Het Laatste Nieuws ifølge britiske The Independent.

- Jeg er i venteposition. Klubben har fortalt os, at man vil appellere, og man er næsten 100 procent sikker på, at man får ret. Derfor venter jeg og ser. Jeg stoler på min klub.

Artiklen fortsætter under billedet.

- Når beslutningen er truffet, vil jeg genoverveje det hele. To år er lang tid, men hvis straffen skulle blive et år, vil jeg måske se tiden an, siger en kryptisk Kevin De Bruyne, der altså insinuerer, at en toårig udelukkelse fra europæisk fodbold kan få ham på tanker, han ellers ikke ville overveje.

- Jeg spiller for et af de bedste hold i verden og i England, som i min optik er den bedste liga, siger den belgiske playmaker om situationen, hvis man fjernede FFP-dommen fra fremtidsligningen.

Kevin De Bruyne har stadig tre år tilbage af sin kontrakt med Manchester City. Den 28-årige kreatør nåede at levere imponerende 17 assists og otte mål i sine 26 Premier League-kampe denne sæson inden coronapausen.

Premier League-klubberne har sidste måned meldt ud, at man håber at kunne færdigspille sæsonen.

