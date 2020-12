Corona-eksplosion rammer Premier League

Ligaen sætter rekord med 18 smittede i juleugen og flere udsatte kampe - ligaen kan blive tvunget til at holde pause i 14 dage

Julefreden sænkede sig ikke, og coronaen slog til for fuld smadder i Premier League. Hele 18 spillere og officials blev testet positive i juleugen, og det er ny rekord for en liga, hvor 1479 spillere og medlemmer af klubbernes organisation er blevet testet fra 21. juli til og med tredje juledag.

Evertons kamp i går mod Manchester City blev aflyst af samme årsag, og forståelsen var ikke stor i Liverpool hos det overraskende tophold, der bider rivalerne fra Liverpool i haserne i topstriden.

City havde i forvejen fire mand ude med corona og blev ramt af flere smittede. Kyle Walker og Gabriel Jesus er kendte tilfælde plus to medlemmer af staben, men klubben er nu ramt af flere tilfælde af corona.

Arsenals forsvarsspiller Gabriel kommer heller ikke i aktion i aftenens udekamp i Brighton, og Sheffield United melder om flere tilfælde af positive coronatests inden aftenens kamp i Burnley. Begge opgør starter – efter planen – klokken 19.

Sheffield melder om flere tilfælde af smittede. Klubben vil ikke oplyse hvor mange – og hvem.

Spillere, der er testet positive, skal selv-isolere sig i ti dage. Ifølge The Telegraph skriver tirsdag, at Premier League kan blive tvunget til at holde pause i 14 dage i januar, hvis antallet af positive tests forsætter i den aller-nærmeste fremtid.

En talsmand fra klubben siger ifølge Sky Sports, at ’alle i Sheffield United sender de bedste tanker til kollegerne og ønsker dem god og hurtig bedring.’

Southampton, der møder West Ham i aften kl. 19, møder definitivt uden manager Ralph Hasenhüttl på bænken. Østrigeren er ifølge Sky Sports blevet ramt af smitte i familien og må derfor ifølge den britiske protokol holde sig i isolation.

Han styrer ifølge tv-kanalen holdet hjemmefra.

