Corona-kaos i United: Måtte genne stjernerne væk

Træningskampen tirsdag mellem Manchester United og Stoke City måtte aflyses i 11. time, da det viste sig, at Stokes cheftræner, Michael O’Neill, var testet positiv med covid-19.

Det skriver avisen Daily Mirror.

Gæsterne havde mandag gennemgået en test som optakt til kampen, og resultaterne forelå angiveligt først, da truppen var ved at gøre sig klar til kampen efter ankomsten til træningsanlægget Carrington udenfor Manchester

Og her begyndte alarmklokkerne at bimle, da O’Neills prøve blev analyseret.

Michael O'Neill. Foto: Carl Recine

Kampen blev selvfølgelig omgående aflyst, mens stjerner som Paul Pogba, Bruno Fernandes og Marcus Rashford blev gennet væk og placeret i den anden ende af træningskomplekset. Angiveligt uden at vide hvad der foregik.

Ifølge en unavngiven talsmand for United var ingen United-spillere i nærheden af kollegaerne fra Stoke, der var ude af døren, lige så hurtigt som de var kommet.

- Spillerne gjorde sig klar til kampen, men lige pludselig var der kaos, da den positive test blev bekræftet, siger en unavngiven kilde til avisen.

- Det kunne have været en ubehagelig situation, men reglerne i klubben var spot on og sikrede dermed, at der ikke opstod et egentligt problem, siger vedkommende.

Manchester United genåbner Premier League mod Tottenham om halvanden uges tid.

Stoke City har onsdag morgen bekræftet den positive test. Manageren er ifølge klubben testet negativ i de første fem runder af de såkaldte massetests.

O'Neill er nu i isolation, mens Billy McKinlay overtager det daglige ansvar for træningen.

