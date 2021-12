Coronaalarm: Premier League indkalder til krisemøde

Covid-19 har godt fat i Premier League i øjeblikket.

I løbet af ugen er flere opgør blevet udskudt som følge af stigende smitte i klubberne, og senest meddelte den verdensberømte liga i en pressemeddelelse, at kampen mellem Aston Villa og Burnley lørdag også var blevet aflyst - Steven Gerrards mandskab har nemlig coronaudbrud i truppen.

Flere Premier League-cheftrænere har vist deres utilfredshed og har slået fast, at den bedste engelske række burde sættes på standby, indtil der kommer styr på coronasituationen i rækken.

I første omgang afviste Premier League, at man ville sætte ligaen på pause, men nu vil de altså drøfte mulighederne for at udsætte de kommende opgør.

Thomas Frank har blandt andet opfordret til at udskyde de planlagte Premier League-opgør. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Flere medier, heriblandt BBC Sport, skriver, at man vil holde et krisemøde mandag for at diskutere den nuværende situation.

Yderligere beretter selvsamme medie, at anførerne og cheftrænerne fra klubberne skal holde separate møder.

Lørdag blev stribevis af kampe i Premier League aflyst grundet covid-19. Udover Aston Villas opgør blev Manhester United - Brighton, Southampton - Brentford, Watford - Crystal Palace og West Ham - Norwich udskudt.

Det eneste opgør, der finder sted lørdag, er kampen mellem Leeds og Arsenal, der fløjtes i gang klokken 18.30 på Elland Road.

