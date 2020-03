Coronaen raser: Premier League fortsætter

Opdateret efter at Premier League reagerede på Arsenal-træner Mikel Artetas positive coronatest

Intet at bemærke her - fortsæt.

Det var torsdag opfordringen fra den engelske regering i forhold til sportsbegivenheder i landet.

Så selv om det meste af resten af Europa lukker stadioner eller helt aflyser sportsbegivenheder, er der altså i England endnu frit slag - selv om situationen overvåges.

Derfor har den engelske Premier League tænkt sig at fortsætte med at spille uden at lukke stadionerne af - der er til weekenden således fuldt program uden aflysninger, oplyser Premier League.

- Mens premierministeren har angivet, at alle sportsbegivenheder bør finde sted som normalt for nu, så indikerede han også, at regeringen overvejer at forbyde alle større offentlige arrangementer såsom sportskampe, lyder det på hjemmesiden.

- Vi fortsætter derfor med at arbejde tæt sammen med vores klubber, regeringen, FA (fodboldforbundet, red.), EFL (ligaorganisationen, red.) og andre relevante interessenter for at sikre, at passende nødplaner er på plads, hvis omstændighederne ændrer sig, lyder det på ligaens hjemmeside.

Kort efter, at ligaen havde meldt ud, at weekendens kampe vil blive spillet som normalt, meddelte Arsenal, at cheftræner Mikel Arteta er testet positiv for coronavirus.

Som følge af det ventes hele førsteholdstruppen og trænerstaben at blive sendt i karantæne. Nyheden har fået Premier League til at indkalde til et hastemøde fredag med ligaens klubber angående de kommende kampe.

Modsat Premier League så sættes al fransk fodbold i bero. Torsdag aften meddelte Det Franske Fodboldforbund, at alle turneringer i landet suspenderes på ubestemt tid på grund af coronavirus.

Den kommende Premier League-runde byder blandt andet på et opgør mellem Tottenham og Manchester City samt Merseyside-derbyet mellem Everton og Liverpool.

Se også: Ståle raser: Sådan kan man ikke behandle spillere

Se også: Corona udsætter CL-brag

Se også: Schmeichels klub også ramt