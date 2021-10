Coronakrise efter landskampe

To unavngivne Tottenham-spillere meldes ude af de kommende tre kampe. De testede positiv for corona efter landskampe

Nuno Espírito Santo har fået en vaklende start som cheftræner i Premier League-klubben Tottenham, og udfordringerne fortsætter med at ramme portugiseren.

Ifølge det normalt velunderrettede lokalmedie Football.London er to unavngivne spillere fra London-klubben således testet positiv for coronavirus efter landskampene.

Det betyder efter alt at dømme, at Tottenham må undvære de to spillere i søndagens kamp mod Newcastle samt Conference League-kampen mod hollandske Vitesse torsdag og næste weekends lokalbrag mod West Ham. De skal ifølge reglerne isolere sig i ti dage.

Nuno Espírito Santo nævnte ikke coronatilfældene på gårsdagens pressemøde, men kom dog med en kryptisk bemærkning.

- Efter landskamppausen sker der altid store problemer. Vi har problemer, men jeg vil ikke sige noget før kampen, forklarede han på pressemødet.

Artiklen fortsætter under billedet..

Tottenham vandt over Aston Villa i den seneste Premier League-kamp. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Ifølge Sky Sports trænede begge spillede med resten af truppen torsdag, inden de afleverede positive test, men Football.London mener samtidig at vide, at klubben ikke forventer at skulle undvære andre end de to pågældende spillere, fordi ingen skulle være såkaldt nære kontakter.

Klubben har dog ikke officielt meldt noget ud om coronatilfældene.

Tottenham er inden weekendens runde nummer otte i Premier League med 12 point i syv kampe. Man indledte sæsonen med tre sejre og en førsteplads, men tabte siden tre på stribe, inden Aston Villa blev besejret inden landskampene.