Coronakrisen kradser: Arsenal-spillere går ned i løn

Fodboldspillerne og trænerstaben i Arsenal har indgået en aftale med klubben om at gå ned i løn i coronakrisen.

Det oplyser Arsenal på klubbens hjemmeside.

- Vi er glade for at meddele, at vi er blevet enige om en frivillig aftale med vores førsteholdsspillere, cheftræner og fysiske trænerstab om at hjælpe klubben i en kritisk tid, skriver Arsenal.

