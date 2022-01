Coutinho ryster United i debut

Philippe Coutinho er stemplet ind i Premier League med manér.

Lørdag aften scorede brasilianeren det mål, der sørgede for, at hans nye klub, Aston Villa, fik 2-2 på hjemmebane mod Manchester United efter at have været nede 0-2.

Klubben fra Birmingham har netop hentet ham på en lejeaftale i FC Barcelona, hvor han har haft et mislykket ophold, og kort tid efter sin indskiftning i anden halvleg blev den tidligere Liverpool-spiller afgørende mod sine gamle rivaler.

Undervejs i opgøret skiftede momentum flittigt mellem de to mandskaber. United var klart bedst før pausen, men Villa løftede sig markant efter pausen.

Det uafgjorte resultat betyder, at United bliver på syvendepladsen, og Aston Villa rykker en tand op til 13.-pladsen.

United har i denne sæson været kendetegnet ved meget svingende niveau. Spillet har ofte været usammenhængende, og det har været svært at identificere en spillestil.

Lørdag var det imidlertid tydeligt, hvad holdet ville - i hvert fald før pausen. United spillede meget aggressivt fra kampens begyndelse, og Villa-spillerne virkede forstenede.

Det var nærmest en umulighed for Villa at holde bolden i egne rækker, og det kom til at koste. I sjette minut tog Bruno Fernandes et træk mod mål efter et frispark, og helt upresset fik han lov at sparke langt udefra.

I målet blev Emiliano Martínez forvirret over, at Edinson Cavani løb ind i hans synsfelt, og inden keeperen så sig om, var bolden trillet mellem benene på ham, uden at han formåede at få kontrol over den.

I sidste tredjedel af halvlegen kom Villa langt bedre med. Hjemmeholdet begyndte at sætte sig igennem centralt på banen og vandt flere dueller. Det førte til mere boldbesiddelse og flere muligheder for offensive fremstød.

De pæne tendenser fortsatte efter pausen. Efter 49 minutter kom Jacob Ramsey frem til en fin position i feltet, hvorfra han tvang David De Gea til en stor redning.

Der gik dog ikke længe, før United fik lidt bedre styr på det, og efter 67 minutter scorede Bruno Fernandes sit andet mål.

Gæsterne fik fat i bolden højt på banen, inden Fred serverede den for Fernandes, der fra kanten af feltet kanonerede den i nettet via undersiden af overliggeren.

Men Jacob Ramsey var ikke færdig med de gode aktioner. Efter 77 minutter sparkede han bolden i kassen til 1-2 efter et velkomponeret angreb, og fem minutter senere var han i oplæggerens rolle.

Efter et dybdeløb sendte han bolden på tværs af feltet, og foran mål kom den indskiftede lejesvend fra Barcelona, Philippe Coutinho, stormende og skubbede den i mål.