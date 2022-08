Dansker fortryder dybt: - Den besked skulle aldrig være sendt

Joachim Andersens valg om at offentliggøre flere af de hadefulde beskeder, stjernen har modtaget, får konsekvenser for en af de danske afsendere. Den pågældende person lægger sig fladt ned og fortryder sin egen ageren i sagen

Folkedomstolen er nådesløs på sociale medier som Instagram og Facebook.

Det fik Crystal Palace-spilleren Joachim Andersen at mærke, da han fremprovokerede et rødt kort til Liverpool-angriberen Darwin Núñez i mandagens Premier League opgør.

Efter kampen modtog danskeren flere hundrede hadbeskeder, hvor de værste indeholdt deciderede dødstrusler imod ham og hans familie.

Den 26-årige dansker reagerede ved at lægge nogle af de hadefulde beskeder på sin egen Instagram-story med en opfordring om, at den slags chikane skulle stoppe. Uanset hvilket fodboldhold, man er fan af.

Blandt de mange Instagram-stories fremgik flere beskeder fra frustrerede danskere, og én af de personer har Ekstra Bladet onsdag været i kontakt med.

Mikkel, der er en ung mand i begyndelsen af voksenalderen, ønsker kun at stå frem ved fornavn. Ekstra Bladet er bekendt med vedkommendes fulde identitet og har set dokumentation for hans ageren i sagen.

Mikkels besked til Joachim Andersen. Foto: Privatfoto

Hans besked til Joachim Andersen var én af dem, som blev offentliggjort på spillerens story, og det var en ubehagelig overraskelse, som Liverpool-tilhængeren vågnede op til.

- Jeg finder ud af, at jeg er på hans story, da jeg skal spise morgenmad. Der ligger pludseligt 15 ubehagelige beskeder i min indbakke, siger Mikkel.

Beskederne, som Ekstra Bladet har set dokumentation for, indeholder blandt andet en direkte trussel på livet, ligesom han har modtaget flere nedladende beskeder.

Darwin Nunez får rødt kort efter at have nikket Joachim Andersen en skalle. Foto: Peter Powell/Reuters

Frustrationer tog over

Frustrationerne over en dårlig indsats fra Liverpool og Joachim Andersens ageren over for Liverpool-stjernen Núñez fik temperamentet til at koge over.

- Vreden tog over i det sekund, hvor Núñez får det røde kort, og så tænkte jeg ikke logisk, fortæller Mikkel, som også erkender, at den sendte besked ikke er noget, han er stolt af.

- Det skulle aldrig være sket, at den besked blev sendt, erkender han.

Den unge Liverpool-fan er da også ked af, at beskeden nogensinde endte i den danske landsholdsspillers indbakke.

- Jeg har efterfølgende været inde og slette beskeden og har skrevet en lang undskyldning til ham, siger Mikkel.

Han er dog samtidigt uforstående over for, at hans besked blev sat i samme bås som dødstruslerne, der blev sendt til Crystal Palace-danskeren.

- Jeg føler ikke, at min besked har været ligeså voldsom, som nogle af de andre beskeder han har modtaget. Jeg har ikke truet ham eller hans familie, og det har aldrig været min intention at skræmme ham.

Joachim Andersens statement. Foto: Privatfoto

Stop onlinehad

Ekstra Bladet har været i kontakt med Joachim Andersens rådgiver Morten Crone og spillerens klub Crystal Palace, men i hverken den ene eller anden lejr ønsker man at udtale sig om, hvorvidt det var rigtigt at offentliggøre beskeder - der ej bar præg af at være trusler imod spilleren og hans familie - fra afsendere, hvis identitet ikke var sløret.

Joachim Andersen har i stedet valgt at komme med en kort erklæring på sin Instagram-story.

'Tak for alle de positive reaktioner igår. Ingen bør modtage had på nettet. Lad os stoppe onlinehad sammen,' skriver han.

