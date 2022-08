Legenden storhylder Joachim

Crystal Palace har fået en pointmæssig ringe start på den nye Premier League-sæson.

Men i London-mørket lyser et dansk forsvarsfyrtårn op.

Forsvarsspilleren Joachim Andersen har gjort sig bemærket på banen med to pragtpræstationer i streg mod topklubberne Arsenal og Liverpool.

Især sidstnævnte opgør trak overskrifter da han fik Liverpools Darwin Núñez til at miste fatningen og indkassere et rødt kort, da han gik i flæsket på danskeren.

Faktisk får danskeren nu rosende ord med på vejen fra Liverpool-koryfæet John Barnes, der er meget imponeret over danskerens ageren på banen.

- Jeg har været virkelig imponeret af Joachim Andersen i indeværende sæson. Han er en meget dygtig forsvarsspiller og en stærk leder, udtaler Barnes i et interview til danske SpilXperten.

Kasper Hjulmand har altid Joachim Andersen med i truppen, men nu kan det være at med danskerens fornemme præstationer, at han rykker op i landsholdshierarkiet Foto: Lars Poulsen

Barnes, der nåede at spille 407 kampe for Merseyside-klubben og 79 landskampe for England, ser Patrick Vieiras Crystal Palace som et perfekt match for både klub og danskeren.

- Han er virkelig god i en fembackkæde, og derfor passer han perfekt ind i Crystal Palace og måden, de spiller fodbold på, siger legenden til SpilXperten.

Joachim Andersen har startet sæsonen med bravur, og det har Liverpool-legenden John Barnes bidt mærke i Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Det er danskerens tredje sæson i den bedste engelske række, og ifølge Barnes kan Joachim Andersens erfaring i det engelske spil tydeligt mærkes på måden, danskeren indtager lederrollen på banen.

- Han er ikke den hurtigste spiller, men han er ekstremt dygtig til at kommunikere med sine holdkammerater. Og så er han god til at organisere sit mandskab.

