Dårlig weekend for Eriksen: Mourinho hylder rivalerne

Efter sin tredje sejr med Tottenham, denne gang på 3-2 over Bournemouth og med Christian Eriksen siddende ubenyttet på bænken, skamroste Jose Mourinho de tre offensive spillere, der lå i kæden lige bag Harry Kane.

Spillere, der må anses for at være danskerens direkte rivaler i kampen om startpladserne i portugiserens 4-2-3-1 formation.

Og navnlig en forvandlet Dele Alli, der spillede på den midterste position, får så voldsom ros, at han må kunne gå på vandet hen til næste træning.

- Han får lov til at spille en position, hvor han føler sig glad og komfortabel. Derudover giver vi ham plads til den kreativitet, som altid er stor hos ham.

- Jeg synes, at han har spillet tre fantastiske kampe efter min ankomst. Han scorer, assisterer og arbejder fantastisk, sagde Mourinho om den 23-årige englænder, hvis formkurve er gået lodret i vejret efter manager-skiftet.

Han talte længe på sin pressekonference om Dele Alli, som han i forvejen kendte som spiller, men først nu er ved at lære at kende som person. Og selvfølgelig havde han bemærket, at han længe har underpræsteret.

- Det burde ikke være muligt for en spiller af så høj kvalitet. Du skal kunne præstere kontinuerligt på højde med dit potentiale, mener Mourinho.

Dele Allii scorer igen, og han er i det hele taget brandvarm hos Mourinho. Foto: Adrian DENNIS/AFP/Ritzau Scanpix

- Jeg fornemmer, at han er en god fyr at have i gruppen. Han er ikke en selvisk person, der bare taler om sig selv. Han er en ’Spurs boy’. Han er en del af familien. Og nu føler jeg, at hans selvtillid er på vej opad.

I de tre kampe har Dele Alli leveret adskillige assists og mål, og det fortsatte mod Bournemouth med to kasser og en kreativ fod med i Moussa Sissokos første scoring siden september 2017.

Han er ikke nogen decideret midtbanespiller, mener Mourino, der ser ham udfolde sig bedst i en fri rolle i smørhullet bag Harry Kane.

Der var også ros til Sissoko og Son, før han gik videre i samme genre for Lucas Mouras rolle i Mourinhos to første kampe. Og så åbnede han en dør:

- Vi har virkelig mange muligheder og kvalitet i de områder. Men det er også vigtigt, at spillerne føler, at vi har brug for alle. At alle vil få chancen.

- I dag havde jeg skiftet tre eller fire spillere ud, og måske vil jeg gøre det samme i næste kamp.

