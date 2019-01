Dårligt nyt: Endnu en Tottenham-profil langtidsskadet

En scanning og yderligere undersøgelser har afsløret en forstrakt lårmuskel hos Dele Alli - Tottenham forventer, at profilen er ude i halvanden måned

Først Harry Kane og nu Dele Alli. To af Tottenhams største profiler er ude til først i marts.

Det stod klart tirsdag, da klubben fik resultaterne af de undersøgelser, Dele Alli havde været igennem, efter at han søndag humpende måtte forlade banen i kampen mod Fulham.

- Efter scanninger og kliniske undersøgelser kan vi bekræfte, at Dele Alli lider af en forstrakt lårmuskel, skriver klubben i en kortfattet meddelelse på sin hjemmeside.

Her bliver det også forklaret, at midtbanespilleren forventes at kunne være tilbage i almindelig træning først i marts.

Netop den udsigt er der også for klubbens topscorer, Harry Kane, der er ude med en ankelskade, han pådrog sig i nederlaget til Manchester United ugen inden.

I forvejen må Tottenham se bort fra Heung-min Son, der er taget til de Forenede Arabiske Emirater for at spille Asia Cup for Sydkorea.

Ydermere har klubben lige solgt Mousa Dembélé til den kinesiske klub Guangzhou, så truppen er efterhånden ved at være lidt tyndslidt til den kommende tids tætpakkede program, der byder på fire kampe på ti dage.

Således skal Tottenham torsdag møde Chelsea i den anden semifinale i Liga Cup'en, inden de søndag spiller 4. runde i FA Cup'en mod Crystal Palace. Onsdag står den så på Watford i Premier League, inden der lørdag igen skal spilles liga-bold - denne gang mod Newcastle.

