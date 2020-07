Dårligt nyt for Arsenal: Stortalent ude resten af året

Det lovende offensivtalent Gabriel Martinelli kommer formentlig ikke på banen igen før slutningen af 2020.

Det skriver Martinellis arbejdsgiver, Arsenal, på sin hjemmeside.

Brasilianeren har spillet 26 kampe på tværs af alle turneringer og scoret 10 mål for Arsenal, siden han ankom fra Ituano i hjemlandet for et år siden.

Han blev skadet under et træningspas 21. juni og blev derefter opereret i sit venstre knæ. I første omgang blev han meldt ude resten af indeværende sæson, men nu er udsigterne noget mere dystre.

- Han er i træningscentret hver dag og bliver behandlet af vores specialister og læger. Han vil fortsætte med genoptræningen og sigter efter at vende tilbage i fuld træning i slutningen af 2020, skriver Arsenal.

Brasilianeren skal gå med en skinne på knæet lidt endnu.

Trods skaden underskrev Martinelli i begyndelsen af juli en ny 'langvarig' kontrakt.

Som det ofte er tilfældet i Arsenal, blev kontraktlængden ikke oplyst, men ifølge britiske medier er der tale om en aftale på fire år med option på yderligere et år.