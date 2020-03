Dårligt nyt: Kan være væk i fire måneder

Hvis man skal beskrive den nuværende situation i Premier League og resten af fodboldverdenen grundet coronavirussen er det nok uvished.

Det gælder også Liverpool-stjernen Mohamed Salah.

Ifølge Daily Mirror kan Liverpool i værste fald risikere at undvære ham i fire måneder, mens bolden ruller i Premier League i næste sæson.

Det er endnu ikke til at sige, hvornår fodbolden genoptages, og hvad der sker med den nuværende - og næste sæson.

EM er blevet flyttet til næste år, hvilket giver de nuværende ligaer og turneringer større mulighed for at blive færdigspillet.

Der er dog stadig uvished omkring African Cup of Nations og OL i Tokyo, og beslutninger om disse begivenheder kan få store konsekvenser for Liverpools superstjerne Mohamed Salah.

OL står til at blive afholdt i foråret næste år, og her vil Egypten have Mohamed Salah til at spille - ligesom de også vil have ham til at spille til African Cup of Nations.

Så lige ser det ud til, at Jürgen Klopp skal finde andre løsninger i en del af næste sæson.

