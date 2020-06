Daniel Agger om Barca-kontrakt: Det fik City ødelagt

Daniel Agger var pokkers tæt på en drømmekontrakt med selveste FC Barcelona i 2012. Det er ingen nyhed.

At de spanske giganter havde set sig lune på den danske viceanfører i Liverpool FC, er blevet beskrevet gentagne gange.

Men nu fortæller Agger mere specifikt om de dage, hvor hans signatur var tæt på et stykke spansk papir – men hvor han i sidste ende valgte Messi og co. fra for at blive i sin hjerteklub.

Det sker hos den danske fanklub Red Men Family på Twitterprofilen @redmenfamilydk, som du kan høre nederst i artiklen.

- Til at begynde med var det kun Barcelona. Jeg var ærlig og sagde: Liverpool, hvis I gerne vil sælge mig, så er det den klub, jeg gerne vil til, fortæller Agger, der på det tidspunkt var 28 år.

Han havde kontrakten liggende foran sig.

- Men så var det, at City kom ind fra siden. De ville betale lidt mere, forklarer han.

Det var selvsagt i Liverpools interesse, men Agger skulle ikke til City. Så hellere opgive ævred helt.

Agger i aktion mod Fernando Morientes i en showkamp mellem Liverpool-koryfæer og Real Madrid-koryfæer i 2017. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Skulle han væk fra Liverpool, var det Barcelona eller alternativt Brøndby IF, som i sidste ende sensationelt endte med at skrive kontrakt med ham to år senere.

Manchester City kunne komme med alle deres arabiske milliarder. Det ville ikke ændre den principfaste klubmand Daniel Aggers overbevisninger.

- Det var egentlig på plads, men det fik City ødelagt. De blev ved med at forhøje deres bud, og jeg sagde nej, hvilket Liverpool ikke kunne forstå. Det gik dog op for dem til sidst, fortæller han.

Et nej var et nej. Og så endte det hele med, at Agger trak i den røde Liverpool-trøje igen.

Daniel Agger repræsenterede Liverpool FC 2006-2014, hvor han opnåede 212 førsteholdskampe, inden han vendte hjem til Brøndby IF. Her spillede han yderligere to sæsoner, inden han indstillede karrieren i 2016.

Hør hele udsendelsen - samt interviewet med Daniel Agger herunder. Snakken om FC Barcelona og Manchester City kommer en time og 49 minutter inde i indslaget.

