Danmarks dyreste: - Over al forventning

Et omtumlet år er ved vejs ende for Danmarks dyreste fodboldspiller, Joachim Andersen, der indtil videre sætter stor pris på sit lejeophold i Fulham

Han blev Danmarks dyreste fodboldspiller, da han blev solgt til fransk Lyon sidste sommer. 250 af de rigtig lange, i millioner forstås, blev langet over disken, da Sampdoria i Italien skulle sende deres danske forsvarer nordpå.

Skiftet dertil er dog slet ikke gået som håbet, og unge-Andersen tog konsekvensen og blev udlejet til Fulham i Premier League, hvor spilletiden igen er stor, og ansvaret på banen ligeså, hvor han har været anfører i flere kampe for Fulham, der i skrivende stund ligger på nedrykningsplads i den bedste engelske række.

Joachim Andersen bliver her bortvist og får rødt kort. Et kort der dog siden blev omstødt i danskerens favør. Foto: Ritzau Scanpix

Det har været et år 2020 med en masse skift og skøre omstændigheder i form af coronaen, som Joachim Andersen ser tilbage på.

Hvordan vil du beskrive det her corona-år, der snart er gået? Både for dig selv personligt med din manglende spilletid i Lyon og lejemålet i Fulham?

- Som meget underligt og meget omskifteligt. Inden corona lukkede hele verden ned, havde jeg faktisk haft en ret god tid i Lyon. Jeg spillede 32 kampe, havde gjort det godt i Champions League og været en bærende kraft på holdet.

- I foråret røg jeg lidt ind og ud, og da nedlukningen kom, nåede jeg ud af Frankrig med det sidste fly. Jeg trænede virkelig godt hjemme i København og fulgte et træningsprogram tæt.

- Jeg trænede selv med noget bold med nogle gutter ved siden af, som var dejligt, så jeg kunne holde det med bolden ved lige. Men da jeg kom tilbage til Lyon, prioriterede træneren nogle andre spillere, hvilket jeg selvfølgelig har fuld respekt for – men jeg havde bare brug for spilletid, så jeg bad om at få lov at skifte.

Det er endnu ikke blevet til gennembrud i Lyon. Foto: Ritzau Scanpix

- Det endte så i Fulham, hvor det personligt er gået over al forventning, og hvor jeg har været anfører i flere kampe. Vi spiller bedre og bedre kamp for kamp, og fortsætter vi udviklingen, overlever vi også i Premier League. Så en ret omskiftelig periode, siger Andersen til Ekstra Bladet.

Hvordan er du faldet til i det engelske?



- Perfekt. Det er en god klub med en god træner, der viser mig tillid, og fantastiske fans som jeg glæder mig til at få tilbage på stadion. Og så er London jo en fed by. Det er også en rigtig god oplevelse at spille i Premier League, der vel er verdens største liga, og som der er rigtig stort fokus på.

Tingene forløb altså ikke som ønsket i Lyon, men håbet om et gennembrud i det franske er ikke pakket ned i kufferten sammen med minderne fra 2020.

Er det stadig planen, at du vil tilbage til Lyon og tage kampen op næste sommer?

- Det er stadig planen, ja. Jeg har jo kontrakt med Lyon, og det er en stor klub med fremragende faciliteter. Men se hvor meget der er sket bare på det seneste halve år. Det er ikke til at svare konkret på, hvad der skal ske til sommer – slet ikke når jeg lige nu spiller fast i et kæmpestort udstillingsvindue.

- Jeg er helt ærlig, når jeg siger, at jeg er rigtig glad for at være i Fulham og spille en nøglerolle, og at jeg ikke bruger kræfter på at tænke så langt frem.

Det går godt i England for Andersen efter den svære periode i Lyon. Måske det voldsomme millionbeløb og titlen som 'Danmarks dyreste fodboldspiller' har tynget Joachim Andersen, hvor opmærksomheden fra den danske presse og befolkning pludselig steg til nye højder

- Synes du, vi pressen og danskerne har haft for store forventninger til dig, efter du blev Danmarks dyreste fodboldspiller sidste sommer?

- Nej, overhovedet ikke. Det er en kliché at sige, men ingen af jer har større forventninger til mig, end jeg har til mig selv. Jeg er stadig stolt over at være den dyreste dansker, for selvom det i sig selv ikke betyder noget, viser den jo, at der var mange interesserede klubber, og at jeg havde gjort noget godt i Sampdoria.

